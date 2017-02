Živá knihovna povolání míří do jabloneckého Eurocentra

Jablonec n. N. - Živá knihovna povolání si klade za cíl motivovat zájem dětí o studium technických oborů. Koná se ve ve středu 15. února pro žáky posledních ročníků základních škol v jabloneckém Eurocentru a organizuje ji regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Živá knihovna povolání - ilustrační snímekFoto: MM Jablonec n. N.

Žáci budou mít možnost se postupně seznámit s jedenácti profesemi, jejichž garanty se staly převážně jablonecké firmy. Mohou si pohovořit s pracovníky, kteří konkrétní povolání vykonávají, zeptat se na to, co je zajímá. Budou také mít možnost si leccos na místě i prakticky vyzkoušet.

Akce se konala také loni i v České Lípě nebo v Liberci. Kromě zástupců nejrůznějších firem jsou připraveni zájemcům poradit s volbou budoucího povolání a výběrem střední školy i pracovníci úřadu práce.

„Na nedostatek technicky vzdělaných pracovníků si v poslední době stěžuje stále více firem. Pokud můžeme dětem svět technických oborů prakticky přiblížit a následně nabídnout i kvalitní pracovní místa přímo tady v Jablonci, je to to nejlepší, co můžeme pro rozvoj našeho města a regionu udělat," myslí si patron akce primátor Petr Beitl.

Chcete vědět, jak se programuje průmyslový robot, čím se zabývá technolog lepení či jakosti? Co pro svou práci musí umět produktový manažer? Na simulátoru si vyzkoušet práci svářeče nebo zručnost lékaře při laparoskopické operaci? Chcete si zkusit zhotovit šperk? Zajímá vás práce vývojáře zabezpečovací techniky? A co řidič, který testuje brzdy? Na dotazy jsou připraveni odpovídat zástupci nejen jabloneckých firem a společností.