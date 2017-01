Život zachrání lépe už i prvňáčci

Jablonecko - V celém kraji bude do konce školního roku probíhat plošná výuka první pomoci pro prvňáčky.

Projekt již odstartovalFoto: sanofi.cz

Pět tisíc prvňáčků, dvě stě tříd. Ti všichni budou znát základy první pomoci.

Ač se to zdá k nevíře, malé dítě vám možná zachrání život lépe než dospělý. Po Novém roce odstartoval projekt plošné výuky první pomoci pro prvňáčky.

„Malé děti jsou velice vnímavé a naučené dovednosti v poskytování první pomoci, nebo při volání na tísňovou linku, dokážou správně využít," přiblížil Jan Lejsek, náměstek přednemocniční neodkladné péče a vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK), která projekt připravila se společností Sanofi.

Projekt s názvem První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám, medvědům, někdo stůně je určený pro žáky prvních tříd.

„Jeho cílem je hravou formou seznámit děti se základy první pomoci při krvácení, popáleninách, zlomeninách či srdeční zástavě a také je naučit správnému volání na tísňovou linku 155, přiblížila Lenka Moravcová, mluvčí ZZS LK.

Projekt zaštítil krajský hejtman Martin Půta. „Vítám každou snahu naučit už i malé děti jak pomoci druhému, třeba svému kamarádovi ve škole, nebo na hřišti," vysvětlil.

Délka kurzu v jedné třídě trvá jednu vyučovací hodinu a jeho obsah i průběh je přizpůsoben dětskému věku. Každý ze žáků obdrží brožurku První pomoc pro prvňáčky, jejíž součástí je i diplom malého zdravotníka. A jak sám název vypovídá, bude záchranářům pomáhat s výukou velký plyšový medvědí kamarád.

DOSPĚLÍ MOC NEPOMOHOU

„Z průzkumu, který jsme provedli ve spolupráci s agenturou ppm factum, vyplynulo, že 89 procent lidí z Liberecka má strach, že první pomoc nezvládnou a pacientovi naopak uškodí. 38 procent respondentů z regionu dokonce přiznalo, že by se o záchranu raději nepokoušelo ze strachu, že stav pacienta ještě více zhorší," uvedl Filip Hrubý, mluvčí Sanofi v ČR.

Většina lidí by se naštěstí postavila k záchraně člověka čelem. Šest z deseti obyvatel regionu by se snažilo první pomoc poskytnout.

„Necelá polovina dotazovaných tvrdí, že by se o poskytnutí první pomoci pokusila, ale zároveň si nejsou jistí svými schopnostmi. Jen 15 procent věří, že by to zvládlo," přiblížil Filip Hrubý, tiskový mluvčí Sanofi v ČR.

Ve středu začal projekt ukázkovou hodinou v Základní škole U Školy v Liberci. Děti se se základy první pomoci seznamují hravou formou.

Kurz vedl středočeský záchranář Marek Hylebrant, jemuž jako figurína sloužil plyšový medvěd. Dětem na něm ukazoval, co dělat při krvácení, popáleninách, zlomeninách či srdeční zástavě. Aby třeba děti věděly, jaké tempo zvolit při srdeční masáži, pustil jim říkanku Skákal pes, přes oves.

Při ošetření krvácející ruky je zase podle něj vhodné mít ruku nahoře. To jim názorně předvedl, když jednu ruku zvedl nad hlavu a druhou nechal podél těla. Horní dlaň byla bílá, spodní červená. „Hlaste se proto ve škole, krev vám nateče do hlavy a bude vám to lépe myslet," uvedl s nadsázkou.

Učitelka Kamila Hejlíková podobu kurzu ocenila. „Určitě si z toho děti něco odnesou, S tím medvědem to byl výborný nápad." Vzdělávání v této oblasti je podle ní nahodilé. „V rámci osnov takové pravidelné projekty nejsou," řekla. Projekt má podporu Libereckého kraje. Podle hejtmana Martina Půty by bylo ideální, kdyby se výuka první pomoci vrátila do školních osnov. Kraj chce projekt na konci roku vyhodnotit a pak zváží, zda v něm bude pokračovat. Náklady na proškolení dětí v kraji vyjdou na půl milionu korun, letos je zaplatí Sanofi.

O SPOLEČNOSTI SANOFI

Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni a v České republice je přítomna od počátku devadesátých let minulého století. Její portfolio zahrnuje nejen inovativní léky, ale i generické léčivé přípravky, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Jedním z hlavních cílů Sanofi je vývoj špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Skupina Sanofi je uznávanou společností i v léčbě diabetu a různých typů onkologických onemocnění. Dceřiná společnost Zentiva je lídrem trhu v oblasti generických léčiv.