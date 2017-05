Žluté kytičky zaplavily ulice

Liberecký kraj - /GALERIE/ Na mnoha místech v celé republice prozářili ulice žluté kvítky připnuté na kabátech, tričkách či kabelkách. Ve středu proběhl další Český den proti rakovině.

Každoroční událost má u nás již bohatou tradici. První kytičky jako podporu boje proti rakovině si připnuli Češi v roce 1997. Nápad byl inspirován obdobnou akcí v Irsku, kde existovaly “Narcisové dny”.



Žlutých květů s barevnou , letos modrou, stužkou se pokaždé prodají statisíce. Tématem letošního 21. ročníku jsou nádory hlavy a krku. Ty každý rok postihují v České republice přibližně dva tisíce nových pacientů.



Podpořit celonárodní veřejnou sbírku má smysl i podle samotných dobrovolníků, kteří květiny ve městech prodávají. “V rámci naší školy Střední škola uměleckoprůmyslová a oděvní v Liberci se prodeje kytiček účastním již podruhé. Podle mě to má opravdu smysl, protože s rakovinou bojuje hodně lidí,” uvedla osmnáctiletá Nikola Bárnetová.



Symbol květu pampelišky je mezi lidmi dobře znám, někteří sami prodejce vyhledávají. “Snažím se tuto akci podpořit každý rok, když to stihnu. Je to dobrá věc, rakovinou trpí spousta lidí,” řekl šestapadesátiletý Matouš. Zájem každoročně stoupá. “Loni jsme prodaly asi čtyři sta květin, když nás lidé vidí, sami přicházejí a oslovují nás,” dodala dobrovolnice Nikola.



Každý, kdo věnoval minimálně dvacet korun na podporu boje s rakovinou získal květinu a informační letáček informující o nádorových onemocněních hlavy a krku, kterými trpí zejména muži. Výtěžek putuje na výzkum, vybavení onkologických pracovišť, ale i na zlepšení kvality života pacient a prevenci. “Přijde mi, že v dnešní době je každý druhý člověk nemocný, proto je důležité takové věci podporovat,” vyjádřila svůj názor dvaačtyřicetiletá Jitka.



Mohou si koupit e-kytičku

Letos mohli navíc zájemci, kteří se rozhodli kampaň podpořit, využít mobilní aplikace “Den proti rakovině”, která umožnila ukázat nejbližší místo, kde se nachází prodejce v typickém žlutém tričku. Moderní doba přinesla lidem, kteří nestihli kytičku koupit a přesto chtějí pomoci, možnost zaslat dárcovskou SMS na podporu projektů pražské Ligy proti rakovině, která každoroční sbírku pořádá.



Den proti rakovině v číslech

946 000 kytiček s modrou stužkou

14 400 dobrovolníků

7 200 pokladních vaků

1 150 míst v ČR