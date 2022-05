Neuvěřitelných 1,8 na 2,5 metru. To jsou rozměry půdorysu nejmenšího domku ve Velké Británii. Vysoký je sice tři metry, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o dvoupodlažní budovu, většina lidí se v žádné z jeho místností nemůže ani pořádně narovnat. Půvabný červený domeček se jmenuje The Quay House – či česky Přístavní dům – a dočkal se i zápisu do Guinnessovy knihy rekordů.

Podle serveru Atlas Obscura byl tento malý velšský dům postaven v 16. století a až do roku 1900 sloužil k běžnému bydlení. Poslední nájemce musel odejít na příkaz městské rady, a to kvůli nevyhovující hygieně. Dům je totiž tak malý, že se do něj koupelna nevejde. Jeho interiér ale zůstal zachován a návštěvníci si tak mohou prohlédnout, v jakých podmínkách kdysi žili prostí rybáři.

Nejmenší maják je dodnes funkční

Pouhých čtyřiadvacet kroků stačí udělat, aby člověk rozsvítil lucerničku v nejmenším majáku světa a zároveň jedné z nejmenších budov vůbec. Unikátní maják North Queensferry se nachází ve Skotsku a postaven byl v roce 1817, aby naváděl trajekty přes Firth do Severního Queensferry.

Jak je uvedeno na serveru Lighthouse Accommodation, využívali poutníci trajektový přejezd v Severním Queensferry na cestě do Andrews. Během 19. století však plavba trajektem přes Severní Queensferry poklesla, poslední se uskutečnila 3. září 1964. Následujícího dne otevřela královna Alžběta II. nový most Forth Road Bridge.

Po vyřazení z provozu se dostal maják do havarijního stavu, aby se teprve v roce 2009 dočkal rekonstrukce. Nyní slouží jako turistická atrakce, kdy je přístup do věže z prostorových důvodů omezený. Vždyť nejmenší funkční maják světa dokáže pojmout jen dvě osoby naráz.

Nejfotografovanější dům v Srbsku

Kouzelně, jako vypůjčený z pohádky, vypadá říční dům postavený na skále v Srbsku. Podle CNTV byl vybudován v roce 1969, rok poté, co skupina mladých chlapců během hledání lokality na opalování objevila toto místo, které jim přišlo ideální pro malý úkryt.

Maličké stavení s jednou ložnicí dokázalo přežít desítky let dokonce i extrémní srbské počasí. Odolalo povodním i silným větrům.

Mezinárodní slávy se říční dům dočkal podle serveru Huffpost poté, co ho v roce 2012 zachytila fotografka Irene Beckerová. Dechberoucí snímek vybral jako fotografii dne věhlasný časopis National Geography. Od té doby bylo romantické stavení usazené v panenské přírodě národního parku Tara zachyceno nesčetněkrát. Prohlédněte si naši galerii a zjistíte proč.

Stále funkční díky své roztomilosti

Připomíná spíše dětský zahradní domeček, jedná se však o funkční poštu. Floridská pošta Ochopee se nachází mezi národní rezervací Big Cypress a národním parkem Everglades. Jedná se o oficiálně nejmenší poštu v USA, jejíž rozměry jsou zhruba dva na dva a půl metru. Podle informací ze serveru Florida Rambler pracuje v této miniaturní budově každý den jeden zaměstnanec. Protože pošta leží v oblasti, kde není na míle daleko žádný dům, prodává zejména pohlednice turistům a odpovídá na otázky cestujícím.

Jak výše uvedený server upozorňuje, tito zaměstnanci sice zpracovávají poštu pro více než devět stovek obyvatel řídce osídleného rohu Floridy, maličká pošta však v době, kdy byly stovky poštovních úřadů kvůli úsporám uzavřeny, přežívá spíše díky své roztomilosti.

Ode zdi ke zdi na jeden krok

Jeden jediný krok vám postačí k tomu, abyste se dostali z jedné strany místnosti na druhou v nejužším domě v Evropě. Dům Plaza Lope de Vega ve Valencii je široký jen neskutečných 107 centimetrů. Na serveru Wachal se můžete dočíst, že uvnitř je tak málo místa, že si prý dívky musely oblékat slavnostní šaty venku na ulici před zraky všech kolemjdoucích.

Podle webu El Masclet byla tato budova v roce 2007 rekonstruována a integrována do sousední budovy. Byty je možné si pronajmout a – světe div se – o bydlení v tomto stísněném unikátu je mezi lidmi velký zájem.