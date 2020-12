Místo 85,3 miliardy obrana dostane jen 75,3. Na nedávném velitelském shromáždění premiér Andrej Babiš řekl, že komunistům neustoupí: „Bojujeme společně proti pandemii a já bojuji za váš rozpočet. Na mě se můžete spolehnout. Já podporuji armádu a určitě to tak zůstane.“

Výsledek známe. Armádní rozpočet je tenčí o 10 miliard. A co ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO)? Ten v půli listopadu uvedl: „Kdybych viděl, že opravdu bude docházet ke škrtům, tak k tomu zaujmu postoj a vyvodím osobní odpovědnost.“

Už podal demisi? Pro armádní půst hlasovali i sociální demokraté Hamáček, Zaorálek, Dolínek, Staněk, Běhounek, Valachová a Veselý. Tedy také předseda a místopředseda ČSSD. Mimochodem Ondřej Veselý jako šéf sněmovního zahraničního výboru vždy burácel pro podporu našich závazků v NATO a podpory armádních misí.

Rozhořčení pravice, jež formulovali poslanci Jurečka (KDU-ČSL, Pekarová-Adamová (TOP 09) nebo Černochová (ODS) je ovšem možná zbytečné. Předseda komunistů Vojtěch Filip ho označil za farizejství.

Zdůraznil totiž, že přesunuté miliardy do vládní rezervy se mohou armádě vrátit. A to na její aktivity při potírání pandemie, kde je její role nezastupitelná. Proč ovšem tento postup od počátku nehájil premiér Andrej Babiš? Nebo snad počítá s tím, že se hned po schválení rozpočtu vrátí deset miliard zpět obraně, a to na armádní nákupy?

Před týdnem totiž Novinkám.cz sdělil: „Nepřistoupím na to, abychom se zachovali stejně jako předchozí vlády, které, jakmile přišla krize, sebraly peníze armádě. Naši vojáci byli a jsou naprosto klíčoví pro boj s epidemií a v dnešním nestabilním světě potřebujeme špičkovou techniku.“ V každém případě členové klubů ANO, ČSSD a KSČM předvedli frašku nazvanou nereálný rozpočet se schodkem 320 miliard korun