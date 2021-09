derby V.Hamry B - Desná | Foto: Josef Březina

V nedělním podvečeru přivítal B tým Velkých Hamrů v derby krajského přeboru celek Desné. Hamry nastupovaly do utkání jako favorit a že tomu tak opravdu bude se ukazovalo od úvodního hvizdu. Po dvou trefách Macháčka a jedné Linky to bylo v patnácté minutě 3 : 0 a na hřišti držel otěže zápasu v rukou domácí tým. Do poločasu již další branky nepřidal, stejný počet jich ale do sítě soupeřova brankáře nasměroval ve druhém poločase a jasně v utkání zvítězil