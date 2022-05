V souvislosti s vládní politikou mě zaujal další údaj, a to, že příspěvek na bydlení pobírají jen čtyři procenta populace, ačkoliv na něj může dosáhnout téměř každý pátý. Jsem si skoro jistá, že rozdíl má na svědomí byrokracie, bez níž se kladné vyřízení žádosti člověk nedočká.

Všichni vládní činitelé už roky slibují, že s tím něco udělají, ale neudělali nic. Fialova středopravicová vláda s většinou ve sněmovně a vrchním Pirátem coby vicepremiérem pro digitalizaci to může zlomit. V nedělní Partii TV Prima k tomu řekl poměrně razantní slovo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V části debaty o chystaném sociálním energetickém tarifu pro domácnosti uvedl, že jeho administrace bude jednoduchá. Úřady podle něj mají dostatek údajů, aby občany nezatěžovaly jejich dalším vymáháním.

Meda, Vltavská filharmonie a české školství

A pak pronesl klíčovou větu, která zní, že stát by měl svým občanům věřit. To znamená, že by z dostupných registrů měl zjistit, kdo má na jakoukoli dávku nárok, a bez dalšího takovým lidem poslat peníze nebo nastavit zmíněný tarif (ten by se měl dotknout i běžných rodin se dvěma dětmi v třípokojovém bytě). Zároveň zpřísnit postih pro lidi, kteří by to zneužili.

Kdyby se vládě podařilo změnit zaběhaný a vůči občanům nepřátelský systém, byl by to nezamýšlený, ale o to příjemnější vedlejší efekt současné drahoty. Pokud se daňový poplatník při jakémkoli kontaktu s byrokratickým aparátem cítí jako obtěžující veš, nemůže nikdy skončit příslovečné české dělení na my a oni.