Nové vládě budoucího premiéra Petra Fialy opravdu nelze závidět. Přebírá zemi v době další vlny Covidu a s daleko vyšším dluhem veřejných financí, než jsme si jen před dvěma lety dovedli představit.

Českou energetiku a následně celou ekonomiku tvrdě zasáhne evropský Green Deal. Inflace po delší době znovu hrozí, ceny energií dokonce vyskočily tak, že stát musí některým důchodcům poslat peníze na zálohy. Jádro našeho hospodářství, automobilový průmysl, je v nejistotě. A aby toho nebylo málo, data ukazují, že oproti minulému desetiletí česká produktivita práce roste mnohem pomaleji a zaostáváme i oproti sousedním zemím V4. A navíc, pořád nejsou lidi …

Vladimír Dlouhý

je prezidentem Hospodářské komory ČR

Prvním okamžitým úkolem bude co s Covidem. Osobně jsem pro přitvrzení proti neočkovaným. Další lockdown nepřichází v úvahu, to bychom odnesli všichni, podnikatelé i spotřebitelé. Statistiky ukazují, že většina nových případů jsou neočkovaní. Nikoho nelze nutit, ale nebojme se rakouského modelu – nejsi očkovaný, do restaurace (v Itálii dokonce do práce) nemůžeš. Současně se musí jasněji vyřešit situace těch, kteří mají skutečné důvody se neočkovat, tedy mají zdravotní omezení nebo vysokou hladinu protilátek. Ti by měli dostat stejná elektronická potvrzení jako očkovaní. Nakonec, vláda se musí přestat Covidu bát, ale spolu s celou společností se s ním naučit žít.

O nárůstu zadlužení se hodně mluví, ale často se řekne, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi jsme na tom pořád dobře. Ano, ale nemůže to takto dál pokračovat. Problém však je, kde stát může získat nové příjmy a kde může šetřit. Nejlepším zdrojem dodatečných peněz je rychlejší hospodářský růst, který zvýší daňové příjmy státu. Dost věřím posledním předpovědím, že problémy s dodávkami různým čipů a všech vstupních materiálů se postupně zlepší a že evropská ekonomika poroste v příštím roce rychleji. Tím spíše se však nesmíme brzdit novým lockdownem.

Složitější je, kde šetřit. Na některých místech máme státních zaměstnanců opravdu mnoho, ale přijali jsme si takový služební zákon, že někoho propustit je skoro nemožné. To by se mělo rychle změnit. Velká část nového dluhu pramení z různých sociálních opatření jako je zvýšení důchodů, platů učitelům a dalších. Tady musí být nová vláda opatrnější a sebrat odvahu.

Jasně říct, že každé další případné zvýšení bude záviset na schopnosti státu růst veřejného dluhu zastavit. Šetřit nesmíme na vzdělávání a infrastruktuře. Současně vláda musí být odvážnější. Nejsou veřejné peníze na stavbu dálnic a železnic, jak bychom chtěli? Tak spolupracujme se soukromým kapitálem, už to zkoušíme na části D4, tak se toho nebojme i jinde.

Ceny plynu a elektřiny se trochu zklidní, ale nová vláda musí okamžitě pomoct těm nejpostiženějším. Musí přesvědčit veřejnost, že se nebudou opakovat náhlé krachy dodavatelů energií. Současně si však jak vláda, tak podnikatelé a veřejnost musí zvyknout na myšlenku, že vyšší inflace tu bude. Jsem velmi rozpačitý z posledního skokového zvýšení základních sazeb ČNB, ale centrální banka má asi pravdu, že do budoucna bude dlouhodobě normální inflace ke 3 % a tedy základní sazby zůstanou na podobné úrovni a komerční úroky budou příslušně vyšší. Tomu bude muset vláda přizpůsobit svoji jak rozpočtovou, tak sociální politiku. Šetřit musíme, ale důchodce nechat na pospas inflaci nesmíme.

Hodně důležité bude, jak nová vláda rozumně dokáže podpořit průmysl, především všechny moderní technologie. Představa, že zachováme dnešní strukturu ekonomiky, jen ji ozeleníme, digitalizujeme a zaplavíme moderními technologiemi, nebude stačit. Dokonce ani automobilový průmysl nás dlouhodobě nespasí.

Budoucí hospodářský růst naší země leží ve využití nejmodernějších digitálních technologií. Rozhodující bude, do jaké míry dokážeme využít ekonomického a podnikatelského potenciálu v této oblasti, konkrétně e-commerce, umělé inteligence, digitální ekonomie, kybernetické bezpečnosti, FinTech a Blockchain a v dalších. Skutečná budoucnost je v mladých lidech, kteří se v těchto oblastech objevili dost bez přičinění našeho vzdělávacího systému, často jako „samouci“, což není příliš dobrá vizitka pro naše školství.

A nakonec trochu politiky. Dědictví po Andreji Babišovi je problematické, jedno si však nová vláda musí uvědomit. Před téměř deseti lety Babiš dokázal přesvědčit část české veřejnosti, že je někdo jiný, než dosavadní politici, kterých měli lidé již dost. Dal naději, že se svým byznysovým tahem na bránu pohne věcmi kupředu. Realita je složitější (což se přesvědčil i sám Babiš), ale tato vláda nesmí vyvolat dojem, že je sice nová, ale se starými politiky. To by byl její konec už od začátku.

