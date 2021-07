Smrt velkého humoristy Milana Lasicy naládovala kanony odpůrcům očkování. Šíří se zpráva, že za jeho smrtí je vakcína. Lidé, kteří považují očkování v souladu s míněním absolutní většiny odborné veřejnosti za záchranu před pandemií, mohou považovat šiřitele podobných zpráv za tupce nebo mrchožrouty.

Vzhledem k tomu, že jsou to plnoprávní občané, stejně hodnotní jako kdokoliv, kdo se k očkování hrne, shrňme jejich argumenty.

Máme tři sady.

První je, řekněme, sci-fi: vakcína má vpravit do člověka čip, který umožní jeho zotročení. Covid pak je výmysl mocných, který má nahnat vystrašené ovce k čipování. Stačí na vyvrácení této obavy, že se právě vládci světa očkují mezi prvními? Nebo to, že ti, kdo vyvíjejí proticovidové látky patří k nejlepším mozkům světa a asi by sebou nenechali manipulovat?

Druhá sada je biologická: vakcíny nejsou vyzkoušené, jsou rychlokvašené. Mohou mít řadu vedlejších účinků, mohou usmrcovat. Sem patří i „důkaz“ o smrti Milana Lasicy.

V jeho případě je souvislost s očkováním vyloučena. Jinak je zde ovšem zrnko pravdy. Některým lidem působí očkování obtíže, jiným vážné zdravotní problémy. Zcela výjimečně někteří zemřou. Tak je to ovšem s každým lékem. Je součástí přírody a ta není vypočitatelná.

Máme však už dost zkušeností, aby se dalo jednoznačně soudit, že v případě látek proti covidu je riziko ve zlomcích procent. Přínosy téměř nekonečně převažují.

A třetí koš argumentů? Ten je lidskoprávní: „Já jsem pánem svého těla, stát mi nemá co přikazovat náhubek, natož injekci.“ Tenhle důvod se vyvrátit nedá, je totiž zcela pravdivý. Člověk může a nemusí přispět k takzvané kolektivní imunitě, která ochrání nejohroženější. Je to jen na jeho rozhodnutí.Někdo, kdo obdivuje suchý humor Milana Lasicy by však možná parafrázoval: „Jen blbec trvá na svých právech, když tím ubližuje druhým.“