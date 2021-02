Těžko se vůči steskům na zavřené restaurace, ale tu parlamentní otevřenou, hory plné lidí, avšak se zakázanými vleky, argumentuje. S nanorouškou na ústech jsem teď v sobotu říkal, neblbněte, umírá se u nás skoro nejvíc lidív Evropě. Proto je třeba se chovat odpovědně a vydržet. A jako jeden z trumfů vynesl ten s naším oficiálním počtem úmrtí s covidem.

A pak jde do České televize ministr zdravotnictví Jan Blatný, který moc dobře ví, jak špatná tady situace kolem covidu je. A začne tvrdit, že ty mrtvé špatně počítáme a že jich je prý jen třetina. Kdyby to řekl týden po nástupu do funkce, tak ještě dobrá.

Ale proč to říká teď, když je v úřadu od října? To do teď mátl a mátlo celé jeho ministerstvo? Nebo začal mást teď, když se ta čísla vládě nehodí, protože ukazují, jak špatně to kabinet dělá. A co můžeme téhle vládě, tomuto ministrovi ještě věřit? A jak chce kabinet něco zakazovat a přikazovat, když základní fakta takto zpochybní? To nahrává dezinformátorům, kteří pak tvrdí, že roušky nejsou potřeba a hospody se mají otevřít.

Blíží se nejtěžší covidové týdny a měsíce. S takovouto vládou v čele budou ještě mnohem těžší a mnohem delší, než by být musely.