Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Často se zdá, že debaty o tom, zda mít, nebo nemít euro a setrvat u české koruny jsou akademickou záležitostí. A že přijetí eura by mělo vliv jen na zisky velkých exportérů, kteří by díky nesměňování korun za eura ušetřili na bankovních poplatcích a získali by jistotu výdajů a příjmů. Jistotu, kterou dnes ohrožuje proměnlivý kurz české koruny k evropské měně.Obyčejný občan na tím mávne rukou a někde vzadu v hlavě mu pořád svítí kontrolka u nápisu „Ne euru“, pod nímž je už mnoho let zdůvodnění, že přece „nebudeme platit dluhy za předlužené Řeky a Italy“. A tak má euro u nás stále velmi menšinovou podporu, byť to s těmi dluhy kvůli Babišovu zadlužením země skoro o bilion korun za dva roky už zas tak moc neplatí. Stejně jako pohádka o tom, že nám každý rád levně půjčí, neb jsme si teď potichu půjčili se zárukou EU. Protože to vyšlo o dost levněji.