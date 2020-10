Koneckonců i proto si Andrej Babiš vybral právě jím vedenou KSČM jako tolerujícího partnera. Jenže co bylo výhodné pro politiky včetně prezidentů Klause a Zemana, nevonělo voličům. V letošních volbách ukázali palec dolů, komunisté fatálně prohráli, ztratili 73 mandátů z dosavadních 86 a do Senátu se nedostali vůbec. Celé vedení dnes dalo svoje funkce k dispozici výkonnému výboru, ale daleko důležitější je, že Filip se už na listopadovém stranickém sjezdu nebude ucházet o předsednickou funkci. Pravděpodobně zůstane místopředsedou sněmovny, ale jeho vliv logicky klesne.

Otázka je, zda natolik, že mezi komunisty převáží radikální hlasy a ve snaze zachránit si kůži KSČM nevypoví podporu vládě ANO a ČSSD. Teprve pak by si Andrej Babiš a Jan Hamáček mohli s Oscarem Wildem opakovat název jeho hry Jak je důležité míti Filipa. Předčasné volby by byly na dohled. Z pohledu jednoho z nejdéle sloužících stranických lídrů je ale odchod zcela namístě. Po takové porážce žádný soudný politik ve funkci zůstat nemůže. Byť by ji suverénně vykonával patnáct let jako Vojtěch Filip.