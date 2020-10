Tektonika české politické scény se pohnula. Nejen pod náporem stovek dalších nakažených a hrozby uvržení celé země do karantény. Odpor proti drakonickým opatřením v některých segmentech společnosti rapidně roste. Své polínko do ohně přidal i exprezident Václav Klaus, který varuje před ekonomickými dopady, jež mohou být ničivější než nemoc sama.

Foto: Deník

Premiér se ocitl mezi Skyllou tisíců mrtvých a Charybdou úpadku průmyslu, stavebnictví a malých podnikatelů. Silný a respektovaný lídr by to měl o něco snazší. Takový byl Andrej Babiš v očích velké části společnosti v roce 2017. Teď je to jiné.