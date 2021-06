Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Zahraniční politika volby nikdy nevyhrává. Proto by měla zůstat mimo kampaně a běžné půtky. Uvedl to bývalý náměstek ministrů zahraničí a náměstek v Izraeli Tomáš Pojar na konferenci ve sněmovně. Bohužel i ta byla důkazem, že v Česku to neplatí.