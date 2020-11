Na první tiskové konferenci však ukázal tvář odborníka a rozhodného manažera. Jeho slova byla jasná, bez spekulací a vytáček.

Konečně by snad mohlo být vyslyšeno úpěnlivé volání po srozumitelných informacích. Blatný slíbil, že představí vědecky podložený scénář, který lidem řekne: „Když se čísla nemocných budou vyvíjet tak a tak, stane se to a to.“

To je přesně to, co společnost potřebuje. Jeden důvěryhodný hlas, který je něčím, čeho se může v době masové nejistoty přidržet.

Jistě, první dojem může klamat.

Tentokrát bych si ale vsadil slušnou částku, že nezklame.