Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Čína se stala jedním z hlavních témat včera zahájeného summitu NATO. A to přesto, že se zdá tak daleko, že by se jí Aliance vůbec nemusela zabývat. Jenže v dnešním světě je planeta menší, než za doby studené války. Nelidský čínský systém má oproti tomu sovětskému z dob studené války navíc jednu velkou výhodu. Je totiž ekonomicky výkonný, nebo se to alespoň zatím zdá.