Chcete si koupit průměrný byt o ploše přibližně sedmdesáti metrů? Můžete se cítit jako „grandi“. V Česku totiž za něj dáte, v porovnání se svým příjmem, nejvíc v Evropě. Musíte na něj dřít víc než třináct let. Samozřejmě s tím, že po tu dobu nebudete jíst, natožpak topit.

Jak jsem přišli k tomuto smutnému prvenství, které zatěžuje nejen jednotlivce, ale brzdíi hospodářský vývoj země? Lát politikům naskýtá se vždy jako první odpověď. Tentokrát však štkáme na správném hrobě.

Na pohotovost za trest

Léta všichni víme, že získat stavební povolení u nás znamená muka. Trvá to stovky dní, víc než ve většině rozvojových zemí. Je snad nějaký politik, který se nedušoval, že zařídí, aby to bylo snazší? Sotva. Jenže veškerá upřesnění zákonů a vyhlášek vedla jen horšímu.

Až minulá vláda dokázala protáhnout parlamentem stavební zákon, který sliboval jakés takés zlepšení. Ta současná ho však, z důvodů ponejvíce ideologických, zahodila. Flikuje vlastní řešení. Vrací do něj to, co řízení protahuje, a tedy škodí lidem i zemi. Přílišný vliv místních samospráv a nejrůznějších zájmových a nátlakových spolků.

I když budeme optimisty a uvěříme, že se to povede ku prospěchu všem, zlepšení se o léta zdrží. Ceny bytů či domků porostou. Tady se politici nemohou vymlouvat na žádnou epidemii či válku, která rozpoutala orgie drahoty.

Na exekuce milostivě

Abychom nezůstali jen u správců veřejných věcí. Autor textu příliš nevěří tomu, že existuje něco jako národní povaha, ale přeci jen. Podívejme se na to: kdekoliv se chystá nějaká stavba, ať už soukromá, či veřejná, objeví se protesty a petice. Většinou se v nich mluví o „vzrostlých“ stromech, i když nejbližší jsou na hony daleko. Nebo o „vzácných druzích“. Ty pak vozí aktivisti z ciziny, aby je na místě vyfotili a zabránili tak dílu. I kdyby měl úředník dobrou vůli, musí k tomu přihlédnout. A kdyby nepřihlédl, někdo se připoutá ke stavebním strojům a udělá rotyku.

Vypadá to skoro, jako bychom si v tom my sami i naši představitelé libovali. No ovšem. Aspoň v něčem jsme evropské jedničky!