Jen Andrej Babiš ví přece nejlépe, které léky zmírňují průběh nemoci covid-19, jak objednávat vakcíny, s kým a proti komu se v EU spojit za účelem očkování.

Má také jasno, v jakém režimu by se měly děti vracet do škol a že úřední maturita je správné řešení. Má-li někdo jiný názor, musí z kola ven. Aktuálně to jsou ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (za ANO).

Odchod toho prvního si přeje prezident Miloš Zeman, toho druhého Babiš nesnáší, neboť se mu mnohokrát vzepřel a má respekt většiny školských asociací (a nemá rád Andreje Babiše).

Vládní rošáda uprostřed pandemie se může jevit jako šílenství, ale není to zcela pravda. Profesor Petr Arenberger bude ministrem zdravotnictví pro postcovidové období, s plány na obnovu neakutní péče a systémový boj s nádorovými onemocněními. Věci spojené s koronavirem bude odborně řídit Smejkalova skupina.

Ve školství se kromě maturitního štemplu z moci úřední už nic důležitého nestane, takže je v podstatě jedno, kdo Plagu vystřídá. Babiš si polepší na Hradě a zmíněné vládní změny dobře prodá.

Horší to bude mít s komunisty, jejichž přízeň ztratil, jak potvrdilo hlasování členů jejich ústředního výboru. Ve sněmovně se bude muset hodně ohánět, aby sehnal hlasy pro pár důležitých zákonů, které by jeho, nyní už skutečně menšinová vláda ještě měla prosadit.