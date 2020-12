Věděl jsem sice, že vláda má zařídit „celoplošné testování zdarma“. Ale po zkušenostech s fungováním toho, co tato vláda slíbila udělat, jsem se rozhodl na ni nespoléhat. A už před několika dny jsme se objednali na test placený. Bude nás to stát přes 350 korun za test, ale bude ho mít.

Když sleduji dění kolem antigenního testování posledních dnů, tak jen děkuji Bohu, že jsem tentokrát překonal své drobné škudliství. Před psaním tohoto článku jsem strávil hodinu u toho, co ministerstvo zdravotnictví nazývá rezervační systém. Ani po této jsem žádný termín v Praze těsně před Vánoci nenašel.

Není ani moc divu. Vždyť denní kapacita se počítá na desítky tisíc, takže počet lidí, kteří se do Vánoc stihnout otestovat, jsou jednotky stovek tisíc. A Češi se chtějí nechat otestovat, jen stát jim to zase v mnoha případech neumožní. Zatímco na Slovensku zvládli za víkend otestovat celý národ, u nás to je tak jedno větší krajské město.

Je to další, do nebe volající selhání této vlády, další, které může stát opět životy nás a našich blízkých. Proto vás prosím, vykašlete se na to, že byste to mohli mít od tohoto státu zdarma, a ten test si zkuste zaplatit. Účet můžeme poslat vládě příští rok ve volbách.