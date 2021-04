Nové trendy na zahrádkách: místo angreštu kaki a muďoul

Mrkev, petržel, celer, cibule s česnekem. A samozřejmě brambory. To jsou hlavní plodiny, které na své zahradě na Mělnicku každoročně pěstuje Olga Radová, stejně jako to odedávna dělali její předkové. Novinkou posledních let jsou na ní ale melouny, na nichž se podle pěstitelky dá nejlépe vidět nynější změna klimatu.

Ovoce zvané muďoul | Foto: Shutterstock