LIBERECKÝ KRAJ - Svůj první křest má za sebou nové pásové obojživelné vozidlo Hägglunds BV 206, který vlastní Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Svou premiéru při ostrém zásahu si pásák odbyl hned v neděli 2. prosince a skvěle se osvědčil.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Jan Ježdík

Krátce před patnáctou hodinou přijalo operační středisko hasičů ohlášení úniku nafty do Lučního potoka, ke kterému mělo dojít poblíž ulice Vyhlídková v liberecké části Vesec. Profesionální hasiči z požární stanice Liberec po příjezdu na místo události zjistili, že se při stavbě plynovodu zde převrátil pracovní stroj Caterpilar do potoka a začal z něho unikat hydraulický olej. Hasiči umístili do potoka nornou stěnu, složenou ze dvou kusů sorbčních hadů, a olej na hladině potoka zasypali sorbentem. Protože hrozil únik většího množství oleje do vodního toku, bylo třeba bagr, který ležel na boku v potoce, co nejrychleji vyprostit. Protože bagr ležel ve velmi nepřístupném podmáčeném terénu zhruba ve třiceticentimetrové vrstvě bahna, povolal si velitel zásahu na pomoc nový pásový speciál. Za pomoci navijáku pásového vozu se podařilo krátce po půl čtvrté bagr z potoka úspěšně vytáhnout. Hasiči na místě nechali nornou stěnu, která zachytávala zbylé nečistoty. O události byli informováni také zástupci České inspekce životního prostředí, Povodí Labe a přítomna byla také Policie ČR.