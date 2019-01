LIBEREC - Necelý týden stačilo libereckým kriminalistům k dopadení trojice povedených zlodějíčků. Navíc jim prokázali, že mají na svědomí fingovanou krádež za několik set tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv VLP

„V pondělí ráno vyjížděli policisté na oznámení týkající se vloupání do prodejny potravin na ulici Ještědské v Hanychově. Pachatel vnikl do kanceláře prodejny, ve které se nacházel trezor s tržbou, která se pohybovala v řádech statisíců. Zmizely peníze i různé druhy cigaret,“ popsala událost mluvčí Policie ČR v Liberci Vlasta Suchánková.

Kriminalisté bezprostředně v počátcích pátrání však pojali podezření, že se krádež neodehrála tak, jak osoby, které s ní měly co dočinění, říkají.

„Jak později kriminalisté zjistili, za celým případem „stál“ devatenáctiletý muž, který byl v pozici zástupce vedoucího prodejny potravin. Měl tedy od objektu klíče, věděl, kde je uložený trezor a znal také částku, která se v něm nachází,“ přiblížila strůjce zločinu policejní mluvčí. Mladík se domluvil se dvěma dalšími komplici z Českolipska a společně nafingovali, po zavírací době, vloupání do trezoru. Ten otevřeli klíčem a vzali z něho tržbu. S sebou odnesli i cigarety za několik desítek tisíc korun.

„Zkušení kriminalisté však již od počátku šetření a vyhodnocení situace na místě činu zjišťovali skutečnosti, které nasvědčovaly tomu, že je událost pouze amatérsky nafingovaná, a že se pachatel dopustil spousty chyb,“ poznamenala Vlasta Suchánková.

Devatenáctiletý mladík pocházející z Českolipska a pracující jako zástupce vedoucího prodejny, byl již libereckými kriminalisty zadržen. Ve spolupráci s kriminalisty z České Lípy byli zadrženi i další dva osmnáctiletí spolupachatelé. Všichni tři svou trestnou činnost doznávají. Osmnáctiletí spolupachatelé byli již v minulosti za obdobnou trestnou činnost policisty vyšetřováni.

Všechny tři mladíky už policejní komisař obvinil z trestného činu krádeže a jsou nadále vyšetřováni na svobodě. Za provedený delikt jim hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Policisté v současné době ještě vyšetřují, kolik přesně korun bylo v trezoru. Sečíst se musí také přesná škoda, kterou způsobili zloději odcizením cigaret.

Trojice přitom od pondělí, kdy krádež uskutečnila, nelenila. Velmi rychle „naložila“ s nečestně získanými penězi. Mladíci si za více jak osmdesát tisíc korun pořídili dva vozy typu Ford Escort a mobilní telefon za více jak sedm tisíc korun.

Obě auta i mobilní telefon policisté zajistili. Rovněž i další peníze na hotovosti, které pocházely z vyšetřované krádeže.