JABLONEC NAD NISOU – Finta s propíchnutou nebo poškozenou pneumatikou se vrátila znovu do Jablonce. Pachatel krádeže si nejdříve vyhlédne klienta banky, který vybírá větší hotovost. S největší pravděpodobností dá potom signál svému komplici, který na parkovišti poškodí pneumatiku na vozidle oběti. Pak již jde vše podle zaběhnutého scénáře.

Tentokrát přišel pětatřicetiletý muž celkem o 280 000 korun. „Když vyšel z banky, všiml si, že má prázdné kolo. Peníze odložil v tašce do auta a začal závadu opravovat,“ řekla tisková mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová. Udělal stejnou chybu jako několik řidičů v minulém roce. Věci odložil do vozu a nevěnoval jim zvýšenou pozornost, navíc ani auto neuzamkl.

Toho využil zloděj a zcela nepozorovaně tašku ukradl. S penězi zmizely také doklady od vozidla. „Takových případů policisté v Jablonci řešili v minulosti již několik. Dokonce se v jednom případě podařilo pachatele zadržet a usvědčit,“ dodala Ludmila Knopová. Zlodějský gang, který používá tuto jednoduchou, ale úspěšnou fintu, se do Jablonce zase vrátil. V letošním roce se jedná o první případ. Policie lidi varuje, aby v podobných situacích byli obzvlášť ostražití. Není vyloučeno, že se pokusy budou opakovat.