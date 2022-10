Pryč s pivní lichvou. Tresty církve pivo nevymýtily, až ceny vedly k abstinenci

Ačkoli cena piva dlouhodobě roste, je pro Čechy tekutý chléb dostupnější než kdykoli v minulosti. V roce 1993 si mohl člověk za průměrnou měsíční hrubou mzdu koupit tisíc lahví piva v obchodě nebo si dát 357 půllitrů v restauraci. V současnosti to je až 3,5 tisíce piva lahvového a 927 piv čepovaných.

Lahvové stále levné

Hospodské pivo v posledních třech desetiletích zdražovalo o poznání rychleji než pivo supermarketové. V době vzniku samostatné České republiky stála lahev piva v obchodě skoro šest korun, momentálně se prodává za průměrných 11 korun a 40 haléřů. Hospodští postupně navyšovali cenu čepovaného ležáku ze 17 korun v roce 1993 na aktuálních 43 korun. Ještě rychleji ale rostly mzdy, za posledních 29 let se zvýšily na více než šestinásobek.

Že je pivo v Česku stále docela levné, dokazuje i srovnání s jeho cenou v okolních zemích. Podle dat portálu Numbeo neexistuje žádný západoevropský stát, kde by restaurace nabízely pivo levněji než u nás. V Norsku a na Islandu člověk za pět točených piv zaplatí i více než tisícovku. O něco nižší ceny než v Česku jsou pouze v hospodách několika chudých států na jihovýchodě Evropy, spořivý pijan však na půllitru ušetří oproti domácím nálevnám maximálně desetikorunu.

Rekord v pití a vaření

To se přirozeně projevuje i na spotřebě. Češi jsou v pití piva dlouhodobými světovými rekordmany. Podle sdružení evropských pivovarnických asociací The Brewers of Europe v roce 2020 každý obyvatel Česka včetně dětí zkonzumoval na 270 půllitrů alkoholického piva.

A nejen to, v Česku se také pivo intenzivně vaří. S produkcí 173 litrů zlatého moku na obyvatele patří Češi i v této disciplíně mezi evropskou špičku.