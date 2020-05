Příběhy o lásce a cestování. Tedy o vášni, která zamilované páry provází společným životem. Milují sebe a milují cestování. Přinášíme příběhy dvou párů, pro které sbalené kufry neznamenají jen vytouženou dovolenou, ale dobrodružství, vášeň a cestovatelskou lásku.

Andrea a Lukáš na cestách | Foto: archiv páru

Andrea, 26 let, Karviná. Lukáš, 25 let, Ostrava. Že vám to zní jako údaje do seznamky? Koneckonců se v souladu s dnešní dobou seznámili přes Instagram vzájemným lajkováním fotek, tak proč ne? A pak, když se znali rok, vyrazili na řecký ostrov Corfu. Srdíčka začala létat vzduchem. Na čtyřkolce projeli polovinu ostrova a chtěli víc.