Kvůli klipu k písni Minulost natáčel hned v několika zemích. Vidět ho můžete v nočním Římě, pod Eiffelovkou v Paříži, u Buckinghamského paláce v Londýně, na Mallorce, v Barceloně, ale i v Praze. A natočeno bylo v rekordním čase. Klip má bezmála dva a půl milionu zhlédnutí na YouTube.

I když rád poznává svět, na Čechy nedá dopustit, poslední dobou si oblíbil Moravu. „Líbí se mi, když se povede takový ten den, kdy tam není úplně narváno, vyrazíte na Svatý kopeček, můžete posedávat po různých vinárnách…,“ říká Marek.

Na dotaz, kam by v Čechách pozval čtenáře i svoje fanoušky, doporučuje České středohoří. „Nedávno jsem tu točil videoklip Vítr do plachet, který je k filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Do Českého středohoří jsem se dostal poprvé v životě, natáčeli jsme v obci Sutom. A ten kopeček, který je vidět v klipu, s překrásným výhledem na celou krajinu - to je právě to místo, na které stojí za to si vyjít.“

Pánské jízdy s Marečkem

A jak si Marek užívá výlety se svým devítiletým synem? „Musím se přiznat, že my jsme s malým Marečkem nejspokojenější u nás na Šumavě, kde jezdíme hodně na kolech. Protože je to na horách komplikovanější a chcete s dítětem dojet pohodlně kus cesty, jezdíme i na elektrokolech. Vyrážíme po okolí, Čertovo a Černé jezero, máme pár minut od baráku a tak je jezdíme na večer kontrolovat a je to takový náš rituál. Taky si děláme s malým různé pánské jízdy, aby si od nás maminka odpočinula a my mohli řešit jen ty chlapské věci,” prozradil Marek. „Projeli jsme na nich kus světa od Plzně po New York. Moc rádi máme ale i Prahu. Ve chvíli, kdy tam přijedeme, procházíme parky, vyrazíme na kluziště, snažíme si užívat to, co u nás nemůžeme.“

Nejenže si Marek pořídil elektrokolo a společně s rodinou brázdí Šumavu, před časem se dostal i na Tour de France. „Hodně mě to chytlo. Když jsem viděl závod v televizi, tak mě to moc nebavilo. Tentokrát jsem ale měl možnost tam jet napůl pracovně, napůl si to užít,“ zavzpomínal zpěvák.

„Létal jsem helikoptérou, byl jsem mezi jezdci, je to ohromná show, úžasně zábavné. Byla to skvělá zkušenost. Je neuvěřitelné, že tam mohou někteří lidé třeba dva dny spát ve spacáku ve škarpě, aby viděli, jak kolem nich během tří minut projedou všichni jezdci. Musím říct, že už rozumím tomu, proč je to nejsledovanější sport na světě,“ přiznal Ztracený, který se ve Francii projel také na kole po Alpách.

A nejsou to jen výlety… Marek se rád zapojuje do nejrůznějších projektů. Jedním z nich byl úklid Šumavy, který opakovaně pořádá tým WeLoveŠumava. O akci měli lidé obrovský zájem, uklidily se desítky kilogramů odpadků. A je to třeba. Šumava je hojně navštěvovaná a bohužel nepořádek tam někteří dělají pořád. Nápad s úklidem se Markovi Ztracenému velmi líbil. I proto uspořádal na nádvoří hradu Kašperk koncert jako poděkování všem, kteří se do akce zapojili.

„Myšlenka mě zaujala hned napoprvé. Za prvé proto, že pocházím ze Šumavy, ze Železné Rudy, a za druhé proto, že WeLoveŠumava rád podporuji. Mám pocit, že jsem toho trochu součástí, i když spíše jako pomocník s propagací. Bylo skvělé hrát pro dobrou věc. Když se to týká vašeho okolí, tak to má ještě něco navíc. Jsem rád, že jsem zase mohl přispět,“ řekl zpěvák, který se zapojuje i do dalších projektů po republice. Například před časem v Krkonoších…

Stezka, která potěší snad každého chlapa

Právě tady se totiž Marek Ztracený stal patronem Krkonošské pivní stezky. Ta nabízí návštěvníkům zhruba třicetikilometrovou horskou túru, na které mohou na čtyřech zastávkách ochutnat piva z pěti lokálních minipivovarů: Pecký pivovar v Peci pod Snězkou, pivovar Trautenberk v Malé Úpě, minipivovar Fries na Friesových boudách, pivovar Hendrych a minipivovar Krkonošský medvěd ve Vrchlabí. „Celou stezku jsem absolvoval,“ vzpomíná zpěvák.

„Byl to pro mě veliký zážitek a je pro mne ctí, že jsem se mohl stát patronem této stezky. Prošel jsem si krásnou krkonošskou přírodou, zavítal jsem na Sněžku a především ochutnal místní piva,“ připomněl si zážitek Marek.

I když současná koronavirová situace cestování nenahrává, stejně jako řada lidí, i on věří, že brzy znovu začneme vyrážet nejen po Čechách. Kam to tedy bude příště?

„Chtěl bych vidět polární záři, takže Norsko nebo Island. Úplně nejvíc, co bych si přál vidět, je Aljaška. Trochu ji procestovat, poznat, jak se tam žije. Hodně mi to imponuje, nevím proč… Poslední léta jsem hodně cestoval a můžu říct, že jsem rád na Šumavě a že nejlíp je tady u nás. Ale až to bude víc bezpečné, tak moje další cesta bude právě někam na sever,“ těší se Marek Ztracený.