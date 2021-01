Miroslav Račan z Pelhřimova stráví svátky na své milované jachtě Sněhurce. „Už jsem velký kluk a z Vánoc jsem vyrostl,“ říká s úsměvem mořeplavec, který se momentálně plaví u břehů Mexika. Domů se vrací až koncem prosince.

Fotografie z cest Miroslava Račana. | Foto: Miroslav Račan

Ačkoliv to na jaře vypadalo, že se letos nikam nepodívá, v létě přeci jen odcestoval na plavbu z Aljašky do Mexika. „Doufal jsem, že se v létě Spojené státy povolí cesty z Evropské unie. To se však nestalo, takže jsem musel vymyslet plán B. Tím byla nedobrovolná cesta přes Balkán,“ začíná vyprávět Račan.