Berlova vápenka Třemošnice

Zdroj: se svolením města Třemošnice

Vnitřní expozice v Berlově vápence je rozdělena do 4 částí: Počátky vápenictví v Železných horách, Berlova vápenka, Historie vápenky v Prachovicích, Co je vápenec. Můžete si pročíst nástěnné tabule, prohlédnout vitríny, osahat nářadí, které se používalo. A co rozhodně stojí za vyzkoušení, je pohled do komína zevnitř. Vápenka fungovala od konce 19. století s různými drobnými úpravami a občasnou modernizací až do roku 1960. Poté se brány vápenky zavřely na dlouhých 50 let.