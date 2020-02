Vyprodáno. Cestovky hlásí rekordní zájem o pobyty během svátků

Letošní kalendář je nebývale štědrý na prodloužené víkendy. Řada svátků totiž připadá na pondělky a pátky. Pokud by si někdo vzal navíc dovolenou na dva dny mezi víkendem a středou 28. října a na pondělí před 17. listopadem, připadajícím na úterý, mohl by na pár dní vyrazit na kratší cesty do světa dokonce sedmkrát.

Dovolená - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Extrémní poptávka Cestovní kanceláře již zaznamenaly zvýšený zájem o pobyty právě v těchto termínech. Na kole přes Arabský poloostrov: Omán je mírumilovný kraj, vypráví Tadeáš Přečíst článek › „Lidé se snaží využít každý den dovolené, takže pokud je jakýkoli prodloužený víkend, bývá nárůst poptávky extrémní,“ řekl Deníku místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Na které dny letos připadají svátky



10. duben Velký pátek

13. duben Velikonoční pondělí

1. květen pátek

8. květen pátek

6. červenec pondělí

28. září pondělí

28. říjen středa

17. listopad úterý

24. prosinec čtvrtek

25. prosinec pátek „Některé termíny o Velikonocích jsou už teď téměř vyprodány. Pokud si turisté chtějí být jisti, že letenky bez problémů pořídí, mají nejvyšší čas,“ uvedl Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz. Lidé podle něj v chladnějším období dávají přednost místům, kde budou zaručeně v teple, například Spojeným arabským emirátům. „Velký zájem je o prodloužené víkendy v Bulharsku, protože je to cenově velmi výhodné, a samozřejmě o velká města jako Paříž, Londýn, Amsterodam či Řím,“ konstatoval Papež. Na vlastní pěst Češi již jsou zkušenými cestovateli a zjišťují, že do dalekých zemí se lze vydat na vlastní pěst výrazně levněji než s cestovní kanceláří. „Typickým příkladem je Bali. Za letenku od ověřeného prodejce a ubytování zaplatí podobné peníze jako za dvoutýdenní pobyt v evropském přímořském resortu,“ prohlásil Trejbal. Odborníci tvrdí, že se nevyplatí otálet ani s nákupem letních dovolených. Největší zájem z celého roku o ně lidé mají právě v lednu. Afrika je úplně jiná planeta. Jiří Pykal mezi slony a lvy pobyl tři týdny Přečíst článek › „Je to tím, že ještě mohou využít výhodných benefitů a zároveň si ještě vybírají ze široké nabídky,“ řekl Deníku mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. „Zájem o first moment zájezdy je asi o deset procent vyšší, než byl loni, a dovolenou na letošní léto si už koupily desetitisíce klientů,“ dodal.

