Od kdy do kdy výhodné cestování platí?

Přesný termín je od 1. června do 31. srpna 2022.

Má nákup jízdenky 9-Euro-Ticket nějaké podmínky?

Ne, nemá. Jízdenku si může koupit kdokoliv a odkudkoliv. Pokud se chystáte na delší výlet či dovolenou do Německa, pak si bez obav můžete jízdenku zakoupit a výhodně cestovat po spolkových zemí.

Cesta jako do Bradavic. Nejkrásnější železniční tratě nabízí dechberoucí výhledy

Kde jízdenku koupím?

Koupit si ji lze přes internet. Stačí navštívit webové stránky bahn.de. Pokud nejste příliš zdatní v německém jazyku, webový prohlížeč Google Chrome dokáže stránky přeložit. Další možností je zakoupení na železničních stanicích či jízdenkových automatech.

Jak dlouhou má platnost?

9eurová jízdenka platí po dobu jednoho kalendářního měsíce. Tedy pokud si jízdenku koupíte například v polovině června, její platnost končí posledním červnovým dnem.

Je omezen počet jízd?

Ne. Na jízdenku může podniknout libovolný počet jízd.

Musím koupit jízdenku i pro děti?

Děti do šesti let jezdí zdarma. Tudíž není potřeba kupovat. Děti od šesti let platí 9 euro za kalendářní měsíc, stejně jako dospělí.

Jaké dopravní prostředky smím využívat?

Jízdenka platí pro přepravu v regionálních či příměstských vlacích, v metru, autobusech a tramvajích. Naopak v dálkových vlacích například IC či ICE či dálkových autobusech tato zvýhodněná jízdenka neplatí.

Mohu si vzít s sebou zdarma kolo?

Ne. Toto není součástí 9-Euro-Ticket. Za přepravu kola je tak důležité zaplatit.

Nejfotogeničtější místo Rakouska. Půvabnou vesničku okopírovali i Číňani

Vztahuje se zvýhodněná jízdenka i na psy?

Nevztahuje. Pro čtyřnohého kamaráda je nutné zakoupit speciální jízdenku podle místního tarifu.

Lze s 9eurovou jízdenkou cestovat I.třídou?

Nelze. Jízdenka platí pouze pro druhou vozovou třídu.

Je možné na jízdenku cestovat do okolních zemí, třeba Rakouska?

Pokud pro nádraží v sousední zemi platí i německé tarifní jízdenky, pak to možné je. Na jízdenku lze tak vycestovat například do Salzburku, Kufsteinu či Schaffhausenu a zpět do Německa. Při využívání veřejné dopravy třeba v Salzburku je ale nutné si zakoupit již místní jízdné. Vše je nutné před cestou ověřit u dopravce.