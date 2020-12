Epidemie koronaviru mu stopla hlavní zdroj příjmů. Místo vystupování v muzikálech se teď populární zpěvák Martin Pošta z Mostu více věnuje koučování lidí. Momentálně připravuje cyklus čtyř adventních webinářů. Zatím poslední díl je na téma: Je možné mít koronakrizi za přítele? Zhlédnout ho lze na jeho facebookovém profilu. „Jde o to motivovat lidi k sebekoučinku,“ říká Martin Pošta, kterého můžete znát třeba z muzikálů Dracula, Excalibur či Kleopatra. Působil též v kapele Laura a její tygři.

Zdroj: DeníkKoučování se věnuje osm let, klienty má z celé republiky. „Natočil jsem 16 audiočlánků na YouTube a díky nim mám každý měsíc tři až pět nových klientů,“ dodal Pošta. Schůzky teď probíhají zejména po telefonu a v online prostředí. „Koučoval jsem dokonce klientky, samozřejmě Češky, ve Španělsku, Německu nebo ze Slovenska. Využívám k tomu WhatsApp. Nejlepší způsob koučování je však osobní kontakt, kdy máte možnost vnímat energii klienta a nonverbální komunikaci. Ale i po telefonu to jde skvěle, potřebujeme totiž pouze myšlenky,“ uvedl Pošta.

Finanční rezervy, které měl před nástupem epidemií, se mu už ztenčily na minimum. „Koučování nemám jako hlavní zdroj příjmů. Ohodnocení je postaveno na důvěře. Lidé mi dávají 2,5% z toho, co vydělají za měsíc,“ svěřil se.

K tomu, aby si udržel pozitivní myšlení při druhé vlně epidemie, mu posloužil les. „Druhá vlna mě už zaskočila tak, že jsem se stal obětí té okolnosti. Přistihl jsem se, jak si stěžuji a jak obviňuji za to, že se necítím dobře. Snažil jsem se nacházet pozitiva, ale nešlo to. Finanční rezervy se tenčily a já měl myšlenky v budoucnosti a pořád řešil, co bude, co se stane,“ vysvětlil.

I proto vyrazil do přírody. „Věděl jsem, že potřebuji změnu, a hlavně změnu v myšlení. Nebýt myšlenkami v budoucnosti, ale dostat se s nimi do přítomnosti, do tady a teď. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu na tři dny do lesa. Že absolutně vystoupím z komfortní zóny, budu spát pod širým nebem a budu hodně chodit. Svůj nápad jsem řekl jedné své kamarádce a ona na to, že by šla se mnou. A tak jsme vyrazili. Nachodili jsme každý den v průměru 26,5 km s batohem na zádech. Nebylo kde se nechat ubytovat, nebylo si ani kde dát kávu nebo čaj. Byli jsme jen my a příroda. V tu chvíli jsme neřešili budoucnost, ale to, co se odehrává tady a teď. Moc mi to pomohlo a nakoplo mě to,“ dodal.

Na epidemii tak Martin Pošta nevidí jenom negativa. „Bude to možná znít hloupě, ale já jsem covidu vděčný za spoustu věcí. Já jsem s ním přestal bojovat, přijal jsem ho a teď ho využívám k tomu, abych byl silnější. V první vlně jsem opustil dlouhodobě nefunkční vztah. I to je pro mě na covidu pozitivní. Covid mi dal hlavně možnost podívat se na svůj život z jiného úhlu. Pomohl mi k tomu, abych začal komunikovat sám se sebou, řekl si, co je pro mě důležité a kde chci zase povyrůst. Mám v podstatě covid za kámoše, který mi pomáhá k tomu, abych byl silnější, než jsem byl před ním,“ pronesl zpěvák a kouč na závěr.