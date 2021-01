Rozvlnit tělo do rytmu muziky, doplnit pitný režim na baru, zaflirtovat a užít si pohodový večer a atmosféru s přáteli v oblíbeném klubu už je nějaký ten pátek minulostí. Kluby zejí prázdnotou, jejich majitelé přesto musí nadále platit provozní náklady a dostávají se do krize. Vyhlášené kluby v Libereckém kraji bojují o přežití.

Legendární Top Star v Liberci se vydal cestou crowdfundingové kampaně. Inspiroval se u ostatních klubů, které díky tomu získaly nemalou podporu od svých příznivců a fanoušků. „Odměny jsme vybírali z naší stávající nabídky, kdy si lidé vlastně předplatí jak vstupné, tak různé konzumace nápojů nebo taxi kredit u naší taxislužby Star taxi,“ upřesnil majitel klubu Martin Hřebík.

Dárci nezklamali a ještě před vypršením kampaně se podařila vybrat cílová částka sto tisíc korun. Výtěžek využijí na provozní náklady jako nájem, energie či leasing techniky. Ty stále běží i přesto, že je od září zavřeno. „Tato situace je pro nás drtivá, nicméně se snažíme za každou cenu přežít už i proto, že jsme do našeho podnikání dali úplně vše a nehodláme o to přijít,“ zdůraznil Hřebík.

Nejhorším opatřením podle něj bylo, když mohlo být otevřeno jen do 20.00 hodin. „Kdyby vládní činitelé znali běžný život a chod barů, klubů i hospod, bylo by jim jasné, že když už se někdo má nakazit, tak se nakazí stejně střízlivý v sedm večer jako připitý v deset,“ podotkl majitel libereckého klubu.

Kvůli epidemii koronaviru se do velkých problémů dostal i klub Lípa v Liberci, kde je Martin Hřebík spolumajitelem. Od slavnostního otevření na jaře loňského roku měli otevřeno necelé tři měsíce. „Během této krátké doby se nám alespoň potvrdila jedna, pro nás zásadní věc. Klub se povedl, je o něj zájem nejen mezi lidmi z Liberce, ale dobré jméno si stihl udělat po celé republice,“ dodal liberecký podnikatel.

„Je to chaos“

V Jablonci nad Nisou provozuje známý podnik Na Rampě rodinná firma Sundisk. Jeho provoz není výdělečný ani v běžném období, je kalkulován na vyrovnaný rozpočet. Klub provozují už 25 let, protože cítí, že je pro Jablonečany důležitý a vychoval generace muzikantů a posluchačů. „Děláme to, protože nás to baví. Klub dokáže vzdorovat a existovat tak dlouho, dokud to bude pro Sundisk ekonomicky únosné,“ sdělil jednatel společnosti Martin Bauer.

Sám přiznal, že nesmyslných opatření už bylo tolik, že je těžké si na všechny vzpomenout. Vadí mu i protichůdné informace, které premiér a ministři pouštěli do médií, a obecně způsob informování. „Pokud je třeba bránit šíření viru, chraňme rizikové skupiny, udělejme opatření, vysvětleme je nějakým kompetentním mluvčím a na jasně definovanou dobu je zaveďme,“ nastínil svůj postoj Bauer.

V otázce kompenzace nákladů se mu líbí přístup, který zvolili v sousedních zemích. Na období, kdy je provozovna nuceně uzavřena, stát vyplácí procenta z loňských přiznaných výnosů. „Není žádné složité žádání o každý náklad mnohostránkovým formulářem. U nás běží jednotlivé programy. Dodnes nejsou proplaceny po složitých žádostech a doplňujících dotazech ani některé žádosti z jarního období,“ popsal situaci Martin Bauer.

Pro českolipský klub U Bílýho černocha představovalo opětovné uzavření další hřebíček do rakve. „ Jsme specifický klub v kraji. Naše publikum nemá jen zájem přijít k nám pít. Přichází často právě proto, že máme koncert. Bílý černoch se snaží kultivovat prostředí přínosem inovativní hudby, která má tendenci přitahovat vybrané posluchače,“ připomněl majitel Pavel Šmíd.

Chtějí to zvládnout

Klub investoval finance do vybavení, které umožňuje živé vystoupení. V okamžiku, kdy se opatření uvolní, jsou připraveni opět otevřít. „Je spousta podniků, které to nezvládnou. My jsme odhodlaní a silní tu situaci zvládnout. Budeme nadále pokračovat v tom, co děláme. Dávat lidem místo, ve kterém můžou zapomenout na starosti všedního dne,“ dodal Šmíd.