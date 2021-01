Celkem bude v kraji devět očkovacích týmů, které bude tvořit lékař, dvě sestry a tři administrativní pracovníci. Každý takový tým by měl naočkovat tisíc lidí za týden. Za měsíc by tak mohlo dostat vakcínu proti koronaviru 36 tisíc lidí, jak vyplývá z očkovací strategie Libereckého kraje na následující tři měsíce, která byla zveřejněna v pátek dopoledne.

S otevřením očkovacích míst se počítá od 1. února. „Připravujeme se na další měsíce, kdy je evidentní, že bude potřeba proočkovat desetitisíce, možná až statisíce osob podle toho, kolik bude dostupných vakcín. Dávky, které máme už teď k dispozici, budeme do konce ledna používat pro ty nejvíce ohrožené zaměstnance v nemocnicích, praktické lékaře, ambulantní speciality a další, kteří musí ve zdravotnickém systému fungovat,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Dodal, že jako další budou očkovaní klienti a zaměstnanci domovů pro seniory, pacienti s rizikovými diagnózami a osoby starší 80 let. Těch je v kraji necelých 17 tisíc.

Krajská strategie tak kopíruje očkovací strategii celostátní. „Byli bychom schopni už teď očkovat více, ale zatím máme velký nedostatek vakcín. V domovech pro seniory začneme očkovat po další dodávce v příštím týdnu. Jako první přijde na řadu Dům seniorů Františkov, kde proočkujeme asi 200 osob z řad klientů a zaměstnanců,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richtr, který bude zároveň i krajským koordinátorem pro očkovací místa. Richtr ještě dodal, že zájem o očkování v domovech pro seniory roste. „U klientů se pohybuje okolo 80 procent a u zaměstnanců je to necelých 70 procent,“ uvedl.

Podle primáře infekčního oddělení Krajské nemocnice v Liberci (KNL) Adama Vitouše je v kraji přes sto tisíc obyvatel, kteří spadají do první fáze očkování. „V současné době máme asi 5 tisíc dávek, prosíme proto všechny, aby vydrželi. Dostat by se na ně mělo během následujících třech měsíců. Budeme se snažit, aby vše běželo hladce a my jsme vypotřebovali veškerou vakcínu, kterou budeme mít k dispozici,“ zmínil Vitouš, který byl jedním z prvních lékařů, jež se začátkem týdne nechali očkovat.

Vše je připraveno

Generální ředitel KNL Richard Lukáš potvrdil, že je vše připraveno a čeká se jen na dodávku vakcín do kraje. „Musíme se ještě dohodnout s praktickými lékaři, kteří mají tendenci nám pomoci, na tom, kdy přesně a jak se zapojí do systému očkování. Očkovací centra budou mít jasný scénář fungování a budou schopna začít pracovat do 24 hodin od doby, kdy dostaneme potřebné vakcíny,“ předeslal Lukáš.



Liberecký kraj zaslal ministerstvu zdravotnictví také několik připomínek k ministerské očkovací strategii. Jednou z nich bylo to, aby byly mezi první skupinu zahrnuty domy s pečovatelskou službou.



„Domníváme se, že jde o stejnou skupinu lidí jako v ostatních pobytových službách. Další připomínka se týkala registračního systému, na kterém bude záviset, jak celá očkovací akce proběhne. Pokud bude uživatelsky příjemný a lidé budou schopni vyplnit všechny potřebné údaje, odpadne pak další práce pro lidi na samotných očkovacích místech,“ připomněl hejtman Půta a dodal, že systém zatím funkční neviděl.

Kraj očekává, že do konce března dostane 49 140 dávek vakcíny Pfizer. Předpokládaný zájem u lidí nad 65 let je asi 40 tisíc osob. Ty by se mohly nechat očkovat od 1. února společně s ostatními zdravotníky, chronicky nemocnými, členy Integrovaného záchranného systému, pedagogickými pracovníky nebo městskými policisty. Průběh bude ale záviset na tom, kolik dávek vakcíny proti covidu se podaří do kraje dovézt.