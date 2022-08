Jeho návrhář Chrise Wilkinson kladl důraz na to, aby se interiéry rozšířily až do exteriérů a nemovitost tak zabalily do designových prvků, které promlouvají k okolí. Využil luxusní materiály, které nejsou běžně v Austrálii dostupné. Společně s výkonným ředitelem Crown Resorts v Melbourne Toddem Nisbetem se vydali do Evropy, aby v italském Trevi našli travertin na obklady a dlažby a v české Preciose zase křišťál na osvětlení.

Pro výrobce Preciosa Lighting se jedná o unikátní projekt hned z několika důvodů. „Na zakázce pro komplex se podílelo přibližně dvě stě lidí a pro Preciosu Lighting to byl jeden z největších projektů vůbec,“ říká Jan Volšík, místopředseda představenstva a ředitel pro obchod a marketing společnosti Preciosa Lighting.

Úkolem českých designérů a sklářů bylo vymyslet a vyrobit pro tento komplex celkem 130 druhů a 475 kusů osvětlení. Jako výzva se ukázalo schodišťové svítidlo. Každá lamela je upevněná v jiném úhlu pro dosažení požadovaného efektu. Důležité také bylo, že se to šikovným českým sklářům podařilo bez jakýchkoli viditelných šroubů nebo nástavců. Svítidlo spojuje první čtyři patra hotelu a kopíruje tvar schodiště inspirovaného tvarem samotné budovy. V instalaci je téměř 400 „lamel“ v délce tří až sedm a půl metru. Spodních sto lamel pak končí osvětlenými křišťálovými bloky s ručním brusem. Dohromady vytvářejí prstenec křišťálového svítidla v přízemí vestibulu.

Jde o dynamickou instalaci, na které je programovatelných každých pět centimetrů, přičemž barvu světel lze nastavit a měnit podle požadované scény. Světelné scény doprovází hudba a na osvětlení, jehož výroba trvala rok, použili skláři více než pětatřicet tisíc čtvercových kamenů a 102 křišťálových bloků. Váží více než 4750 kilogramů.

Kromě schodiště dodala Preciosa osvětlení i do dalších místností. Pro taneční sál vytvořili skláři osm lustrů z lehaného skla. To se vyrábí speciální technikou, při které se sklo v peci tvaruje ve formě za vysokých teplot. Každý z lustrů se skládá ze čtyřiceti kusů skládaného skla, v atriu pak visí jediný lustr, který obsahuje třiadvacet kusů.

Pomocí 426 kusů ručně foukaných kroucených trojúhelníkových trubic zase vznikly dva velké lustry, které jsou umístěné v prostoru recepce ve vstupní hale hotelu a oba dva váží více než 780 kilogramů. O něco menší lustr o hmotnosti 420 kilogramů je pak umístěný ještě ve vestibulu výtahu. Komponenty vyrábějí skláři vytažením z formy, a ještě za tepla je kroutí a vyfukují.

Premiéru si skláři odbyli ve Spa & Gym, kam instalovali obrovské křišťálové ručně foukané talíře s příměsí opálu ve skle, které měly i více než metr v průměru. Jde o největší kusy, které ve sklárně dosud takto vyrobili. Jeden z nich vážil zhruba dvacet kilogramů a na každém pracovali tři skláři.

U vstupu do čínské restaurace Silks pak mohou hosté obdivovat skleněnou plastiku interního designéra Preciosa Lighting Petra Kořínka, která je umístěná nedaleko vchodu. Ručně foukané křišťálové listy přecházejí z barvy do barvy a každý z nich má svou strukturu. Hutní tvarování jednoho kusu trvala asi pětačtyřicet minut.

Jan Huk