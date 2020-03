Věřím, že každý člověk, který není naprosto citově otupělý, musel být tím, co jsme se z reportáže dozvěděli, otřesený. Byly zveřejněny i články v novinách. Ano, probíhá policejní šetření, pak patrně bude dotyčný obžalován a následně proběhne soud. Tohle je pravděpodobný scénář.

Mně to ale nestačí, protože už jen pocit, že ten člověk není nikde izolovaný, že je vyšetřovaný na svobodě, mě děsí. Napadá mě, jestli by nebyl schopen ublížit také bezbrannému člověku, dítěti… . Zjevně má totiž potřebu ubližovat slabším a projevuje se jako vyšinutý zbabělec, který má zvrácenou potřebu ubližovat těm, co se nemohou bránit.

Měla jsem možnost číst jeho zveřejněný příspěvek na facebooku po zásahu policie v jeho bytě a on ničeho, čeho se dopustil, nelituje! Ptám se, co můžeme udělat my jako veřejnost? Můžeme hodně.

Předně nesmíme zapomenout a tak dopustit, aby tento případ utichl a vyšuměl. Oslovte pana primátora a vedení radnice, kontaktujte státní veterinární správu v Liberci, obracejte se na poslance a novináře a všem dejte jasně najevo, že dořešení případu je pro vás zásadní – já vás, kterým to leží na srdci, k tomu vyzývám. Je to cesta, jak můžeme dosáhnout toho, aby viník byl potrestaný a nemohl dál zabíjet.

Pokud nebude potrestán, jsme dál v ohroženi a s námi i další zvířata a postupem času možná i lidi. Týká se to nás všech!

Helena Haasová