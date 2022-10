Po zveřejnění našeho vyjádření k zápasu s Držkovem se žádná reakce ze strany domácích neobjevila, pečlivě jsem sledovala jejich názor, protože pochybení rozhodčích bylo stoprocentní a zajímala mě reakce druhé strany. Opřeme se znovu o zápis, což jsme zmiňovali již v našem vyjádření. Z naší strany vše platí a nic se nemění. To ale nemůžeme říct ze strany druhé.

Celé naše vyjádření nebyl v žádném případě útok na tým Držkova, jak nám bylo podáno ze strany Držkova, spíše zamyšlení k celé problematice rozhodčích, kteří pískají v nižších soutěžích a potřebují také získat tu dovednost, znalosti, aby v takovýchto zápasech rozhodovali podle pravidel a nepoškozovali hráče, týmy a hlavně nedopustili, aby se takovéto chování na hřišti vůbec objevovalo.

V první verzi článku nebylo vyjádření Držkova žádné. Do půl hodiny od zveřejnění se objevilo vyjádření první.

Poté telefon z Držkova. Já ve své naivitě přemýšlela, že se třeba omluví za zákrok K. Č. a nějak se urovnají tyto napjaté vztahy. Bohužel, ale co hůř - po tomto rozhovoru se celé vyjádření změnilo a dnes je to zase jinak.

Chtěli jsme naše vyjádření doplnit o pár vět zraněného hráče (které si přečtěte níže), což nám ale v prvních chvílích nebylo umožněno a bylo řečeno napsat článek vlastní, proto vznikl tento článek. Po diskuzi s redakcí bylo v dalším e-mailu umožněno doplnění i naší straně, jen proč to nešlo na jedné straně i druhé straně hned?

O. Szirti: "Je mi velmi líto, že se fotbalový zápas může proměnit v boj o holé zdraví. Agresivita hráčů zde přesahuje hranici férové hry. Bohužel jistý vliv na toto dění mají i rozhodčí, kteří nejsou plně kvalifikováni, tudíž nejsou adekvátně připraveni rozpoznat fyzické útoky hráčů, tak jako se to stalo nyní. I Když na celou situaci zblízka přihlíželi-nezakročili. Doufám, že mé zranění s dlouhodobými následky bude pro všechny ponaučením a vztyčeným prstem, že takto se fotbal nehraje"

Už děti ve škole učíme, že si mají stát za svým slovem, nelhat a říkat věci tak, jak jsou. Nechápu! Je to k smíchu nebo k pláči? Nad tím se zamysleme už každý sám. Nevím, který element to celé ovládá, ale je to smutné. Jakýsi „boj s větrnými mlýny“, který redakce deníku dopustila. V našem vyjádření k zápasu z Desná byl totiž problém změnit jméno a tady se může na třikrát měnit celý příspěvek a článek?

No posuďte sami, kde je spravedlnost. Kde je pravda, už se nikdy nedozvíte, to by se lidi nesměli schovávat za svoji moc, věci ovlivňovat a přiznat si sami v sobě, že něco nebylo úplně fér a že nastalo alespoň částečné pochybení z jejich strany.

Berme to jako velký zvednutý prst a poučme se z chyb vlastních i z chyb ostatních. Každý si o tom udělejte obrázek vlastní, nestydím se za svůj názor a za tímhle si stojím jako, že se Veseloušová jmenuji!

Vyjádření sportovní redakce:



S autorkou článku sportovní redaktorka záležitost řešila. O změně jména nebyla řeč. Oba týmy dostaly možnost svůj příspěvek aktualizovat. Kdo dřív a kdo později byla záležitost i toho, kdy se podařilo jednotlivé zástupce mužstev kontaktovat, v případě Držkova to bylo až následující den po utkání. Příspěvek p. Veseloušové byl na komentář k utkání obsáhlý, proto jí byla navržena forma článku.



Jak se chovají nebo nechovají rozhodčí, musí obě mužstva řešit na jiných místech.



Dagmar Březinová (sportovní redaktorka – Jablonecký deník)