Na více než 15 000 m2 najdete spoustu zábavy od motokár přes jízdu na ponících až po výrobu keramiky, a to uvnitř i pod širým nebem. Součástí areálu je i unikátní Svět iluzí, kde můžete zkusit prorazit zeď trabantem nebo se vyprat v pračce.

Oskarshausen je ideálním letním cílem pro rodiny s dětmi. Malí cestovatelé se mohou vyřádit na klouzačkách, řetízkovém kolotoči, vodních tobogánech, prolézačkách, trampolínách či skákacích polštářích. Mají ale také možnost rozvíjet svou manuální zručnost a fantazii – k dispozici je dětská truhlářská či keramická dílna nebo tvorba obrázků z písku. Oskarshausen má ale i vlastní továrnu na hračky a cukrovinky.

V Oskarově světě iluzí se budou bavit nejenom děti, ale i dospělí! Tady totiž zažijete nemožné a fotky, které zde uděláte, budete sdílet s velkou radostí! Že jste nikdy nebyli v New Yorku? Nejspíš to nikdo nepozná. Tak dokonalou iluzi totiž dokážou v Oskarshausenu vytvořit. Visíte nad městem a všichni přemýšlejí, jak jste to dokázali. V Oskarově světě iluzí můžete lézt s pandami po kmenech bambusu, vyzkoušet rychlost Jet Surfu, aniž by se pohnul, nebo se třeba stát liliputem. Smát (a chvílemi možná i bát) se tady budete všichni.

Cesta autem do Freitalu u Drážďan trvá z Prahy 1,5 hodiny, z Teplic nebo Děčína či Liberce zabere slabou hodinku. Parkování je zdarma. Vypravit se sem ale můžete i vlakem, Oskarův svět leží jen 15 minut jízdou MHD od hlavního drážďanského nádraží. A se svačinou si lámat hlavu nemusíte, občerstvení stejně jako nové zážitky na vás čekají přímo v Oskarshausenu.

Otevírací doba: denně od 9 do 19 hodin (do 5. 9.).

Vstupné: 5,90 € za osobu do Oskarova světa, 6 € za osobu k hlavnímu vstupnému do Světa iluzí

Po návštěvnících není vyžadován negativní test na covid-19 a není potřeba mít respirátor či nanoroušku, a to jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorách.

Marie Švandová