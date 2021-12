Advent na Kittelovsku

Kittelův dům, fara, kostel sv. Josefa, Krásná - Pěnčín

27. 11. - 24. 12.

Různé akce, výstavy, koncerty, příležitostná předvánoční kavárna se zážitkovými dílnami, povídáními, prodejem předvánočních drobností.

7. 12. až 10. 12. 2021 15 až 19 hodin

Příležitostná dobročinná kavárna v Kittelově domě, vždy od 16.30 hod živá hudba nebo zajímavé povídání. Každý den rukodělná kreativní dílna s Květou, s vánoční tématikou pro malé i velké. Přijďte nasát vánoční atmosféru u šálkudobré kávy, svařáku nebo horkého jablka se skořicí.K zakousnutí bude domácí koláč či buchta.

11. 12. 2021 10 až 19 hodin

Kittelův dům, fara, kostel sv. Josefa

Tradiční hlavní adventní program na Kittelovsku. Den plný řemesel, hudby, povídání a dobrého jídla a pití. Program pro děti, povídání, ukázka výroby skleněnýchfigurek, pletení a tkaní. Otevřen bude kostel sv Josefai fara s občerstvením

15.00 venku před Kittelovým domem – Vánoční hraaneb O tom slavném narození

Autor: Tomáš Vůjtek„Možná se něco stane, nevídané, neslýchané, a na světě bude líp.“ – „To zní jako dobrý vtip.“ Režie: Zdeněk Lindner. Hudba Michaela Pálka Plachká. Hrají: B12 Ochotní dobrovolníci z Malé Skály a okolí, Železného Brodu, Semil…a turnovský underground

16.00 Kostel sv. Josefa

Varhaní koncert a rorátní pobožnost

Petr Tomeš a Sbor dobrovolných muzikantů sesmíšeným pěveckým sborem pod vedením Anežky Šebové z Desné

18.00 Hudba – Kittelův dům

Karel Vepřek – koncert

Je autorem vlastních písní, zároveň velmi citlivě zhudebňuje texty mnoha básníků. Hraje na kytaru i na harmoniku heligónku.

24. 12. 2021

Kostel sv. Josefa

Půlnoční mše svatá

Vánoce s Nisankou

4. prosince od 16 hodin

Městské divadlo Jablonec nad Nisou

50/100 Kč

Pásmo lidových zvyků, tanců a písní z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší. Účinkují: Folklorní soubor Nisanka, Nisanka plus a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou. Host: Dětský folklórní soubor Jizerka z Liberce.

Andělská vánoční výstava

Sobota 4. prosince – Neděle 9. ledna

Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod

Obrazy andělů Simony Karlovcové, skleněné betlémy a andělé z různých materiálů…a pravidelné vánoční workshopy Obrazy andělů od malířky Simony Karlovcové budou doplněny skleněnými betlémy a naděly z různých materiálů. Na výstavě na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Výstava je otevřená od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin. V rámci výstavy budou v termínu: 7., 9., 14., 16. a 21. 12. probíhat výtvarné workshopy zaměřeny na sklářskou techniku (malovaní na sklo, výroba korálkových přáníček…). Workshopy pod vedením zkušených lektorů se vždy uskuteční v čase od 10 do 16 hodin.

Lidé v Železném Brodě se v pandemii vrhli na sousedské projekty

Štědrý dům v JablonciNeděle 5. prosince od 10 do 17 hodinDům nábytku Jablonec nad NisouNáhradou za zrušené vánoční trhy bude Štědrý dům v Jablonci. Najdete tu stovky dárků malých výrobců, od ručně vyráběných vánočních ozdob, přes hračky a drobnosti, po piva, marmelády a všechno, co k Vánocům patří.

Advent v kostele sv. Petra a Pavla

Neděle 5. prosince od 14 hodin

kostel na Horním Tanvaldu

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely zve k návštěvě kostela sv. Petra a Pavla v adventním období. Kostel bude otevřený každou adventní neděli vždy od 14 do 16 hodin. Můžete se při cestě zastavit i na něco teplého na kempu Tanvaldský špičák, který bude mít otevřeno paralelně s kostelem. V kostele budete moci zakoupit kalendáře na rok 2022 s kresbami kostela studentky Adriany Hůlkové.

II. Adventní koncert – Učitelé ZUŠ a jejich hosté

Neděle 5. prosince od 18 hodin

kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod

Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů vám zpříjemní advent.

Janek Ledecký – Vánoční koncert

9. prosince od 19 hodin

Městské divadlo Jablonec nad Nisou

590 – 690 Kč

Vánoční koncert oblíbeného zpěváka s kapelou.

Rose Melody & Amadeus kvartet: Adventní koncert

Neděle 9. prosince od 20 hodin

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

125 – 250 Kč

Tradiční vánoční koncert swingového bandu pod vedením Štěpána Růžičky se smyčcovým kvartetem. Můžete se těšit jak na muzikálové melodie, tak na vánoční české i zahraniční písně a nebudou chybět ani tradiční české koledy. Host: Josef Štágr.

ZRUŠENÉ AKCE:



Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Sobota 27. listopadu od 10 hodin

nám. 3. května Železný Brod



Rozsvícení vánočního stromu

Neděle 28. listopadu od 16:30 hodin

Mírové náměstí Jablonec nad Nisou



Vánoční slavnosti

15. - 18. prosince

Mírové náměstí Jablonec nad Nisou



