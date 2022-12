Adventní koncert Vrabčáků, Vrabčat a Písklat se koná za finanční podpory Statutárního města Jablonec nad Nisou a ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou. Klavírní doprovod zajišťují Romana Halamová a Dagmar Vajdíková.

Jak již bylo uvedeno, v průběhu koncertu zazní vánoční písně a koledy a jako obvykle si budou moci přítomní s hlavními aktéry večera společně zanotovat. Nejkrásnější svátky roku jsou k tomu jako stvořené a krásné prostory místního secesního kulturního stánku jsou k podobným akcím šity přímo na míru.

A jelikož se tentokrát jedná i o třicetileté výročí dětského pěveckého sboru, připomeňme si jeho činnost trochu blíže. Sbor vzniklv roce 1992 při ZŠ Mozartova a dlouhá léta ho vedl Pavel Žur sám. Dnes mu s menšími dětmi pomáhá Dagmar Vajdíková a klavírní doprovod má na bedrech Romana Halamová.

Za třicet let svého působení zrealizoval sbor řadu koncertů doma i v zahraničí. Vrabčata a Vrabčáci navázali přátelství, a to nejen hudební, s dětmi z Plzně, Opavy, Českých Budějovic, Prahy, Příbrami, Mohelnice a Ostravy Orlové – to jsou ti nejbližší.

Vrabčáci i Vrabčata nezískávají první místa jen v regionálních soutěžích a na krajských přehlídkách, ale i na celostátních soutěžích. Účastnili se se řady festivalů. Nejvíce si ale cení vítězství na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně, a to v roce 1998 a v roce 2002, kdy se se stali absolutními vítězi.

V rámci festivalů a koncertů procestoval sbor řadu evropských zemí, např. Francii, Itálii, Rakousko, SRN, Španělsko, Polsko. Litvu, podíval se i za moře, konkrétně do Mexika a USA. V posledních letech se sbor podílí na mezinárodní spolupráci s Německem a Polskem – Dolnoslezskou filharmonií Jelení Hora, se kterou již zrealizovali řadu projektů, Jubilejní koncert mládeže k 30. letům Euroregionu Nisa a poslední letos v září Karkonoski operní festival, kde zpívali v opeře Carmen z doprovodu Dolnoslezské filharmonie Jelení Hora s dirigentem Szymonem Makovským.

Sbor je členem Unie dětských pěveckých sborů. DPS Vrabčáci dlouhodobě spolupracuje s těmi nejmenšími dětmi - DPS Skřivánek z MŠ Mšeňáček pod vedením vynikající pedagožky Věry Pokorné. Vrabčáci spolupracují s předními osobnostmi kulturního života jako jsou např. Eva Urbanová, Peter Dvorský, Hristina Vasileva, Magdaléna Kožená, Dušan Růžička. Z popového žánru to byli a jsou umělci Lucie Bílá a Petr Malásek, Petra Janů, Bára Basiková, Daniela Šinkorová, Davide Mattioli, Radka Fišarová, Iveta Bartošová, Petr Bende, Marián Vojtko, David Deyl, Magda Malá, Zlatka Bartošková a další.

Sbor navázal také spolupráci s naším předním houslistou panem Jaroslavem Svěceným a hobojistou Vilémem Veverkou. DPS Vrabčáci propagují českou tvorbu a kulturu. Jejich koncerty se těší velké oblibě a jejich produkce tak bývají hojně navštěvovány. Nejinak tomu zcela jistě bude i letos, kdy mají vlastně dvojnásobný důvod. Těšime se na viděnou v pátek 9. prosince od 19 hodin v Městském divadle Jablonec nad Nisou. A sváteční náladu s sebou.

(ims)