ČTĚTE ZDE: A co jsme nabídli mladým my? Autorovi se jeví jako hlavní příčina problému uzavřená sportoviště, tělocvičny,bskatepark atd. Je pravděpodobné, že opatření, která v době koronaviru poznamenala životy všech, tedy i mladých lidí, měla ty důledky, že se jejich aktivity výrazně omezily.

Omezit jsme se museli všichni a bylo to nejmenší, co se dalo udělat, pokud se neměly zvyšovat počty zemřelých v nemocnicích, a nesobecky smýšlející lidé to pochopili a přizpůsobili se tomu.

Tohle ale není hlavní přičina, že tito lidé se chovají tak agresivně, jak se chovají. Hlavní vinu na tom nesou jejich rodiče, kteří je nenaučili a nevedli ke slušnosti a k respektu k ostatním lidem. Neudělali to možná proto, že i výchova právě těchto rodičů byla v tomto ohledu špatná a oni prostě neměli co svým dětem dál předat.

Už před covidovou pandemií bylo patrné, že se naše společnost potýká s těžkými morálními problémy a že vztahy mezi lidmi se rapidně zhoršují. To co se děje nyní, je pouze vyústění toho špatného stavu. Přišlo by to stejně i bez pandemie.

Nyní by měla zasáhnout městská policie. Ohrožené lokality jsou dobře známé, čili by sama policie neměla čekat, až ji někdo zavolá, ale měla by tato místa pravidelně kontrolovat. Pokud to tak nebude, nedá se předpokládat, že se tento stav sám od sebe zlepší. Nezlepší! A oni dál budou slovně urážet "maloměšťáky ", jak autor obyvatele Jablonce ve svém článku nazval. A jejich agresivita a brutalita se bude jen dále stupňovat.

Je potřeba tomu zabránit, a to je právě v kompetenci policie. Pokud se tak nestane, zařadí se Jablonec nad Nisou k městům, kde se nedá bezpečně žít a to bychom si rozhodně nepřáli.

Helena Haasová