Běžecké tratě kolem Zásady jsou upravené. Stačí nastoupit do stopy

Čtenář reportér





Takto to vypadá na našich tratích právě teď. Upraveno, mazivo a občas sluníčko. A stejně by to mělo vypadat i v následujících dnech. Hlásí Lyžařské běžecké tratě Zásada a okolí.

Z běžeckých okruhů kolem Zásady. | Foto: Mirek Princ