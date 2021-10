Pokud to pandemické okolnosti umožní, podzimní nabídka bude opravdu nabitá. Rozjíždí se pravidelné besedy Waldorfského klubu s Hanou Hajnovou, do dopoledního programu budeme postupně zvát odborníky – fyzioterapeutku, logopedku, dětskou psycholožku… Příští měsíc spustíme kroužky pro předškoláky – jako každý rok se děti mohou těšit na rukodělné i pohybové aktivity. Myslíme také na dospělé – už nyní můžete protáhnout tělo během pondělní powerjógy nebo čtvrtečního bodyshape&core, od 1. října startují lekce ranní jógy.

Se školním rokem spustilo novou sezónu také turnovské rodinné centrum Náruč. Podle obrovského zájmu o dopolední programy pro rodiče s dětmi do 3 let (především miminek) lze usuzovat, že dobu covidovou si řada partnerských dvojic uměla zpříjemnit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.