Centrum Náruč je sice LOCK, ale rozhodně ne DOWN

Co horšího může postihnout komunitní centrum než dlouhodobá nemožnost osobního setkávání. Přes to všechno se snažíme, aby Náruč neztratila s rodinami kontakt, aby stále fungovala jako studnice nápadů, co podniknout s malými prcky v izolaci, jako útočiště, když jsou rodiče bezradní, jako tlumočník toho, jaké následky doba covidová vnáší do rodinných životů.

Náruč pomáhá samoživitelům. Výbavu pro jednu těhotnou maminku chystá Lenka Dědková. | Foto: Náruč