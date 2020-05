- v pondělí 11. 5. od 18:00 startuje powerjóga s Jarkou Hassovou

- od pondělí 11. 5. může probíhat odborné poradenství formou osobního kontaktu

- od pondělí 25. 5. zahajujeme dopolední program (Mimicvičení, Zpívánky, Mimihrátky)

- Miniškolka - otevřeme od 25. 5., pokud zvládneme tuto službu personálně zajistit, návštěvníky budeme včas informovat (ve věci hygienických podmínek budeme vycházet z metodik pro mateřské školy)

- hravou předškolní přípravku Veselou školičku chceme realizovat v upravené podobě – nejspíš jako intenzivní týdenní kurz

- ostatní aktivity (odpolední kroužky, besedy apod.) zatím nejsme schopni vzhledem ke zvýšeným nárokům na personál a úklid obnovit

- tradiční jarní sbírka dětského oblečení a potřeb se samozřejmě konat nebude (ale charitní šatník jsme ještě realizovat stihli), alternativou může být naše výzva pro sólo rodiče – pokud se nám ozvou, pokusíme se jim zdarma sehnat materiální i jinou pomoc

- Centrum podpory náhradní rodinné péče nadále funguje, byť v omezeném režimu

Co musí návštěvník splnit pro vstup:

rouška zakrývající ústa a nos (všichni návštěvníci starší 2 let)

dodržovat odstup

před vstupem použít desinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice

podepsat prohlášení o bezinfekčnosti

podstoupit bezkontaktní měření teploty

Co nebude možné:

ukládat oblečení v šatně

zdržovat se mimo řízenou aktivitu v herně

konzumovat potraviny a nápoje

Veškeré podrobnosti a aktuality včas zveřejníme na našem webu, sociálních sítích, rozešleme prostřednictvím newsletteru. Kompenzace předplacených aktivit budeme řešit jednotlivě.

Velmi nás mrzí výpadek, který bohužel zasáhl naše nejaktivnější období z hlediska veřejných akcí (Velikonoce na Dlaskově statku, oslavy Jana Pekaře, dětský den…). S velkou lítostí jsme museli stornovat oblíbený pobyt pro rodiče s nejmenšími dětmi na Benecku. Budeme se to snažit alespoň částečně vynahradit prázdninovými tábory (příměstskými i pobytovým v Pleskotech), tradiční letní výtvarnou dílnou, případně intenzivními víkendovými kurzy na podzim…

Na druhou stranu jsme zvládli přizpůsobit okolnostem náš program – i přesto, že charakter Náruče je hlavně komunitní, postavený na osobním kontaktu. S řadou návštěvníků jsme zůstali ve spojení díky on-line aktivitám. Už se ale nemůžeme dočkat, až uvidíme „staré známé“ tváře i naživo.

Kontakty:

telefonický: 775 964 312 Anna Bergerová

e-mailový: naruc@naruc.cz

web: www.naruc.cz

facebook: https://www.facebook.com/NarucTurnov/

Anna Bergerová