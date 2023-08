Úctyhodné, poutavé a pestré je dílo českého spisovatele Vlastimila Vondrušky. Také proto letos vyšel už jednatřicátý román s pozornosti hodnou postavou středověkého detektiva Oldřicha z Chlumu. Muže neohroženého, nápaditého i ctnostného. A to nepočítáme jeho kratší příběhy a povídky.

Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. | Foto: MOBA

Vondruškova novinka má název Černá lilie. Nejen o ní jsme si s oblíbeným spisovatelem, který žije na Českolipsku, povídali.

Vlastimile, prozraďte, dá se vůbec ještě dnes přijít s pestrým a nápaditým novým příběhem?

No pokud by toto nešlo, pak by se psaní knih zastavilo už někdy před desítkami let. Jen se podívejte na to, kolik knih mi ročně vychází. A přitom se v nich vždy najde něco nového a nečekaného. Ve svých detektivních románech rád kombinuji to očekávané s neočekávaným, různé nápady. To, co čtenář ode mne očekává, jsou pestré charaktery hlavních postav, a jejich různé motivace. Považuji přitom za mimořádně nevhodné, chtějí-li tvůrci seriálů být dnes za každou cenu moderní a inovativní a své pozornosti hodné zajímavé hrdiny mění, až už se na to někdy skoro ani nedá dívat. Tohle já nikdy neudělám. Stejně tak mí čtenáři očekávají barvitý kolorit doby s jejím zvláštním smyslem pro spravedlnost a lidské štěstí. Co se mění a musí být neočekávané, je pak zločin sám, jeho vyšetřování a samotné odhalení. Tady je kombinací vážně mnoho, protože lidská špatnost nikdy nezná svých hranic.

O čem vypráví vaše Černá lilie? Co je v ní nového?Jako vždycky tu jde o několik vražd, které spolu zdánlivě nesouvisí. A jediné, co je spojuje, je ona černá lilie. Pokud namítnete, že lilie má být bílá, pak jistě máte pravdu. Ale právě v tomto příběhu má logický smysl pouze ta černá. Složité to má můj detektiv Oldřich z Chlumu v tom, že se kromě místních rytířů do celého spletitého děje zamotá hned houfec křižáků, vracejících se ze Svaté země, ale také pár řeholníků. Špatnost, která se tu stala před mnoha lety, si teprve nyní vybírá svou krutou daň. A zajímavý je i motiv, který vedl ke všem těmto zločinům. Černá lilie je má radost a dárek čtenářům.

Zmiňoval jste, že s touto vaší novou knihou úzce souvisí jedno fajn překvapení pro vaše věrné čtenáře.

Stejně jako v loňském roce oslavil pěkné jubileum můj Oldřich z Chlumu, slaví ho tu teď i můj druhý renesanční hrdina. Díky pomoci firmy Agel jsme tak mohli vydat pro naše čtenáře bezplatnou prémii Zapomenutý zločin. V ní Jiří Adam z Dobronína řeší zločin dost překvapivě s pomocí Oldřicha z Chlumu. Jak jsem to udělal, aby se v jednom příběhu ti dva mohli potkat, i když je dělí více než dvě stě let, to si musí čtenáři přečíst. Tuhle prémii totiž dostane bezplatně ten, kdo si objedná tištěnou Černou lilii u nakladatele MOBA či u mě na webu www.vlastimilvondruska.cz. Pokud ji budu čtenáři posílat já, bude kniha i s mým podpisem. V knihkupectvích, u e-knih či audioknih bonus nebude, technicky nelze prémii dodat zájemcům.