Asociace geoparků ČR se do této evropské aktivity letos zapojila se širokou škálou nevšedních aktivit. V Libereckém kraji se uskuteční mezinárodní festival přírodního umění Proměny v Geoparku Ralsko, a to v sobotu 18. června.

Výletníci obdivovali Muzeum obrněné techniky ve Smržovce i dolomitové jeskyně

Atraktivní pro celou rodinu je jistě i 6. ročník rýžování drahých kamenů v Geoparku Železné hory. Geopark Český ráj a Geopark Broumovsko prezentují návštěvníkům to nejvýznamnější – tedy skalní města a pískovcový fenomén. Geopark Podbeskydí se vydává se školami na cestu do minulosti kraje. Dokonce i zcela čerstvě certifikovaný geopark Krajina Břidlice se připojil se svými exkurzemi, které zavedou návštěvníky do hlubokých štol i do historického centra Olomouce. Diverzita geologická se tak odráží v rozmanitosti akcí, které geoparky pro veřejnost v letošním roce připravily.

Všechny akce najdete na společných webových stránkách www.geoparky.eu.

