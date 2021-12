Pan Jiří Štefánek nastoupil do tehdejšího ČSAD v Turnově v roce 1972! Od té doby ujel skoro tři miliony kilometrů bez nehody! V listopadu převzal nejenom pan Štefánek, ale i další zasloužilí řidiči ocenění svého zaměstnavatele.

V pátek se vedení dopravní společnosti BusLine sešlo se svými zasloužilými pracovníky a odměnilo symbolickými dárky a diplomy řidiče, kteří dosáhli na mety 500 tisíc, milion ale v některých případech i podstatně více ujetých kilometrů bez nehody. Dva řidiči si převzali ocenění za těžko uvěřitelných 2.500.000 kilometrů bez nehody.

Ocenění se dostalo také těm, kteří pro firmu (včetně právních předchůdců) pracují 20, 30, 40 a v jednom případě i 50 let. Největší potlesk sklidil Štefan Kunkela, který do střediska ČSAD Jablonec nad Nisou nastoupil v roce 1970 a v loňském roce tedy oslavil 50 let u jedné firmy. Přestože je v důchodu, dodnes za volant jako pracující důchodce usedá a šoféřina ho stále neskutečně baví. Druhou velkou láskou je mu pak železnice, kam se vydává na spanilé jízdy po celé republice kdykoli má čas.

Lidé v Železném Brodě se v pandemii vrhli na sousedské projekty

Ivan Vyskočil baví oceněné řidiče BusLine.Zdroj: Karolína KutnarováJakub Vyskočil, majitel dopravní skupiny BusLine, který za vedení společnosti ocenění předával a každého laureáta publiku krátce představil složil řidičům veřejnou poklonu: „Šoféřina je nedoceněné povolání. Pokud by se na svou práci vykašlali všichni řidiči, ekonomika se zastaví. Pořád mám před očima vážené pány volantu z pamětnických filmů a seriálů, v čele s Josefem Bekem (Florenc 13,30) a Vladimírem Menšíkem (Chalupáři), kteří si dokázali zjednat úctu jak cestujících, tak samozřejmě diváků. Byl bych moc rád, kdybychom znovuvybudování úcty k tomuto náročnému povolání aspoň trochu přispěli.“

Po oficialitách pak už naplněný sál bavil svými řidičskými historkami herec Ivan Vyskočil.

Vybraní ocenění:



50 let u firmy: Štefan Kunkela (nastalo 2020, cenu nešlo předat kvůli pandemii)

49 let u firmy + 3.000.000 ujetých km bez nehody: Jiří Štefánek

40 let u firmy: Miloš Tomíček

Janského plaketa za 80 odběrů krve: Michaela Šafránková

2.500.000 km bez nehody: Zdeněk Barcaj

Radovan Vrátný