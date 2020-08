Celkem 1 020 000 korun si mezi sebou rozdělilo devadesát nejaktivnějších studentů elektro oborů deseti partnerských středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Dobrušce, Olomouci a Ostravě. I v době pandemie byl o program obrovský zájem. Do letošního ročníku se zapojilo 1423 studentů, což je o stovku více než loni.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí, získávají oproti jiným uchazečům o zaměstnání zajímavou položku do svého životopisu a díky tomu mají také větší šanci uspět ve výběrovém řízení na některou z absolventských pozic. Jedná se o aktuálně nabízené pozice Absolvent a Praktikant,“ říká Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Vyhodnocování programu probíhá celý školní rok a na přelomu března a května vybere komise složená ze zástupců dané školy, ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů tři nejlepší žáky ve třech elektro oborech či třech nejvyšších ročnících, kteří získají zajímavé finanční ohodnocení. Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Do motivačního programu se zapojila například Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské v pražských Vysočanech. „Pravdou je, že tento školní rok byl ve druhém pololetí kvůli pandemii koronaviru jiný. Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost. Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říci, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala,“ říká ředitel školy Josef Ležal a kvituje, že ČEZ Distribuce dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů.

Motivační program si chválí i v Plzni na SOU elektrotechnické. „Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem už jen proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká firma vybere jednoho, dva či tři adepty a s nimi uzavře nějakou smlouvu,“ říká ředitel školy Jaroslav Černý. Podle jeho dalších slov vyvolalo vyhlášení Motivačního programu Prokopa Diviše mezi žáky velkou soutěživost, u mnohých se zlepšil prospěch a celkově je lepší i takzvaná studijní bezúhonnost.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ