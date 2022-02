Také se vrhneme na akci „Ten dělá to a ten zas tohle“. Ta je zatím ještě v plenkách, ale slibujeme si od ní hodně. Má totiž za úkol spojovat lidi, setkávat se, učit se novým dovednostem, předávat si zkušenosti. Proto bychom chtěli vyzvat všechny, co doma skrývají své rukodělné výtvory a mají touhu se s nimi pochlubit, přijďte za námi do Majáku! Ať už háčkujete, pletete, vyšíváte, malujete kraslice či obrazy nebo tvoříte svíčky, šperky, vyrábíte domácí kosmetiku, rádi se přiučíme tomu, jak se to dělá. Tento projekt má pod palcem také Libuška.

Dochází ke změně termínu pravidelného odpoledního setkávání rodin. Původně pondělní dění se přesouvá na každé úterý a to již od 16 hodin.

Více informací najdete na webu www.centrumajak.cz.

Jana Bukáčková