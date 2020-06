Ingredience na těsto:

hrnek žitné mouky, vejce, bílý jogurt, sůl, mletý kmín.

Ingredience na dozdobení:

5 dkg šunky, 5 dkg sýra, cherry rajčata, hrst baby špenátu, kečup se stévií, oregáno.

Postup:

V misce uhněteme těsto, rozválíme, dáme do menší koláčové formy vyložené pečicím papírem. Potřeme kečupem, posypeme oregánem, na to šunku na kousky, pokrájený špenát, půlky cherry rajčátek, pečeme čtvrt hodiny v troubě na 180 °C. Poté posypeme strouhaným sýrem a dáme ještě na 5 miniut do trouby, aby se sýr pěkně roztekl.

Radka Třísková